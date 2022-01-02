Накопления немцев в 2021 году достигли нового рекорда 2.01.2022, 17:31

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Жители страны откладывали в среднем 15 евро с каждой заработанной сотни.

Финансовые активы частных домохозяйств в Германии выросли за прошлый год до рекордных 7,7 триллиона евро. Жители страны откладывали в среднем 15 евро с каждой заработанной сотни, сообщает "Немецкая волна".

Многие жители Германии в 2021 году продолжили экономить, в результате чего в стране установлен новый рекорд по объему частных сбережений, сообщает в воскресенье, 2 января, агентство dpa со ссылкой на данные одной из крупнейших банковских групп ФРГ DZ Bank.

Согласно ее расчетам, за 2021 год финансовые активы частных домохозяйств увеличились более чем на 7 процентов и достигли рекордных 7,7 триллиона евро. Официальные данные Немецкого федерального банка (бундесбанк), как ожидается, будут опубликованы весной.

В расчетах DZ Bank во внимание принимаются денежные средства и банковские вклады, ценные бумаги, включая акции и фонды, а также выплаты, ожидаемые от страховых компаний.

"Главной движущей силой накопления богатств стали сэкономленные средства, объем которых, хотя и немного уменьшился, был вновь чрезвычайно высоким по историческим меркам", - говорит экономист DZ Михаэль Штаппель (Michael Stappel). По его словам, в 2021 году с каждых 100 евро доходов частные домохозяйства ФРГ предположительно откладывали в среднем 15 евро.

В 2020 году жители ФРГ откладывали рекордные 16,1 евро с каждой сотни

Самый высокий средний показатель доли сбережений в Германии - 16,1 процента - был зафиксирован в 2020 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Это объяснялось тем, что многие немцы снизили свои расходы, опасаясь потери работы или снижения доходов. Кроме того, вынужденный отказ от путешествий и временное закрытие магазинов серьезно сократило возможности тратить деньги.

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