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Фото из морга подтверждают слова родственников избитого жителя Речицы

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  • 2.01.2022, 17:38
  • 35,258
Фото из морга подтверждают слова родственников избитого жителя Речицы

Скрыть правду не удастся.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Милиция заявила, что «смерть не носит травматического характера». Однако фото, опубликованные из морга, говорит об обратном.

На фото поясница и шейный отдел умершего окрашены в сине-красный цвет. Над левой бровью — небольшая рана, видны посинения и потемнения на запястьях и коленях.

Снимки подтверждают слова родственников, которые видели тело. Они говорили о круглой ране размером около 1,5 см на левом виске и синих запястьях. По их информации, одежда на Дмитрии была разорвана и он был полностью облит водой.

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