В Литве прекратили выплачивать зарплату наличными 6 2.01.2022, 18:21

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Отказ от выдачи заработной платы наличными должен уменьшить теневой бизнес.

В Литве с 1 января заработная плата и другие, связанные с трудовыми отношениями выплаты, больше не выдаются наличными, передает литовский телеканал LRT.

С 1 января вступили в силу поправки к Кодексу о труде, согласно которым работодатель должен переводить эти деньги на банковский счет работника. Отказ от выдачи заработной платы наличными должен уменьшить теневой бизнес и призван эффективнее защищать интересы работников.

По данным Госинспекции по труду при Министерстве труда и социальной защиты, в частном секторе нередки случаи, когда в ведомостях указана большая сумма, чем выплачивается человеку. Возникающие по этому поводу трудовые споры трудно поддаются разрешению.

Ожидается, что банковский перевод зарплаты, суточных и командировочных сделает более прозрачным данный сегмент трудовых отношений.

Такой формы выплаты должны будут придерживаться все хозяйственные субъекты, кроме морских торговых компаний, для которых сделано исключение. Выплата зарплаты морякам регулируется законом Литвы о торговом флоте.

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