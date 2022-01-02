Родственники Дмитрия Усхопова: Мама еще не понимает, иногда кричит в окно немым криком 21 2.01.2022, 18:28

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Родные избитого до смерти речичанина находятся в шоковом состоянии.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся». Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

Сейчас родственники речичанина, как пишет «Флагшток», находятся в шоковом состоянии:

— Мама еще не понимает, иногда кричит в окно немым криком, иногда спокойная, адекватная.

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