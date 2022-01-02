Как великий князь Витень немецких рыцарей из Полоцка изгнал 2.01.2022, 18:54

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История превращения Полоцка в мощнейший центр ВКЛ.

После убийства князя Гердыня в 1267 году, вероятнее всего, полоцким правителем стал витебский Изяслав. Во всяком случае, в одной из найденных грамот он упоминается именно в таком качестве.

Следующим наместником города становится князь из Витебска Константин. Из-за отсутствия наследников он решает оставить Полоцкую землю рижскому архиепископу, члену Тевтонского Ордена. Однако засилье рыцарей в городе приходится не по нраву местным жителям, и в 1307 году они обращаются к Витеню за помощью. Его войску удается изгнать рыцарей из города, пишет «Литвин».

Однако слишком ухудшать отношения с епископом и церковью дальновидный великий князь не хотел. Он решил просто выкупить у него все права на Полоцк. Благодаря этому событию Полоцк смог сблизиться с мощным литовским княжеством, получить от него защиту, а затем и войти в его состав.

В дальнейшем рыцари признают полную независимость Полоцкой земли. Во всяком случае, в большинстве найденных документах Ордена до присоединения к Литве она упоминается как самостоятельное королевство.

Первоначально полоцким князем становится брат великого князя по имени Воин. В дальнейшем Полоцком правил его племянник Любарт. Затем правление поочередно переходит к сыну князя Ольгерда Андрею, затем Ягайло и его брату Скиргайло. С 1392 году, в годы правления Витеня, город официально входит в состав Литовского княжества, а местные князья становятся его наместниками. В дальнейшем Полоцк становится воеводством.

От образованного союза выигрывают обе стороны. К Витеню присоединяются дружины полочан. Они участвуют в польских походах и стычках со своими основными врагами – крестоносцами. При необходимости Литва для вооружения своего войска получает от Полоцка и материальную поддержку. До 1330-х годов походы крестоносцев на Полоцк, приобретший сильного союзника, прекращаются. Окрепшее литовское же княжество готовится к очередной войне с крестоносцами.

Князь, стараясь заручиться поддержкой Европы, основывает в собственном государстве христианскую митрополию. Его духовным сыном становится полоцкий епископ Яков. В крещении Витень получает имя Лаврентий. Литвинский князь быстро нашел общий язык и с влиятельным полоцким боярством, которое стремилось обходиться на торговых путях по Двине без опеки немецких рыцарей.

Безусловно, поддержка полоцких торгово-аристократических кругов определила и тот благожелательный прием Витеня в стенах Полоцка. Фактически полочане сделали ставку на новый меч и не прогадали, получив опытного воина и умного союзника.

Походы Витеня на Орден становятся более удачными. Серьезным дипломатическим успехом великого князя был союз с Ригой, благодаря которому Литва смогла укрепиться в бассейне реки Даугавы, а также вести в тех местах торговлю. Когда здесь в 1297 году начались внутренние распри между местным епископом, рыцарями Ордена и ближайшим окружением митрополита, Витень смог одолеть ливонских рыцарей в Турайской битве. Всего в 1298-1313 годах князь совершил в Пруссию против тевтонских рыцарей, которые были ослаблены войной с Польшей, одиннадцать походов.

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