Ученые из США назвали способный продлить жизнь продукт 2.01.2022, 19:28

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Люди, употреблявшие этот продукт, жили на год дольше тех, кто его не ел.

Ученые из Гарвардского университета полагают, что употребление темного шоколада поможет преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. Об этом в субботу, 1 января, сообщила газета Express.

Отмечается, что их исследование показало, что люди, употреблявшие этот продукт, жили на год дольше тех, кто его не ел. Из-за высокого содержания антиоксидантов и минералов темный шоколад улучшает кровяное давление и способен предотвратить развитие онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, лакомство улучшает память и работу мозга, а также способно уменьшить резистентность к инсулину.

Как заметили ученые, чем выше концентрация какао в темном шоколаде, тем больше активных соединений он содержит.

Исследователи также указали на то, что у тех, кто съедал три плитки шоколада в месяц, риск преждевременной смерти был на 36% ниже.

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