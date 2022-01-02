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Ученые из США назвали способный продлить жизнь продукт

  • 2.01.2022, 19:28
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Ученые из США назвали способный продлить жизнь продукт

Люди, употреблявшие этот продукт, жили на год дольше тех, кто его не ел.

Ученые из Гарвардского университета полагают, что употребление темного шоколада поможет преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. Об этом в субботу, 1 января, сообщила газета Express.

Отмечается, что их исследование показало, что люди, употреблявшие этот продукт, жили на год дольше тех, кто его не ел. Из-за высокого содержания антиоксидантов и минералов темный шоколад улучшает кровяное давление и способен предотвратить развитие онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, лакомство улучшает память и работу мозга, а также способно уменьшить резистентность к инсулину.

Как заметили ученые, чем выше концентрация какао в темном шоколаде, тем больше активных соединений он содержит.

Исследователи также указали на то, что у тех, кто съедал три плитки шоколада в месяц, риск преждевременной смерти был на 36% ниже.

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