В Японии старейшей жительнице планеты исполнилось 119 лет
- 2.01.2022, 19:56
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Кане Танаке заявила, что ее цель — дожить до 120.
2 января исполнилось 119 лет старейшей жительнице планеты Земля Кане Танаке из Японии. Об этом информирует Kyodo News.
Свой день рождения женщина встретила в доме престарелых в префектуре Фукуока на западе страны. С персоналом учреждения Танака общается с помощью жестов.
Ее ближайшая цель, пишет агентство со ссылкой на родственников, – дожить до 120 лет. Женщина любит шоколад и газированные напитки и решает головоломки с числами.
Танака попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая жительница Земли в марте 2019 года, когда ей было 116 лет. В возрасте 117 лет и 261 день она также достигла рекордного возраста среди всех, кто когда-либо жил в Японии.
Танака родилась в 1903 году, она была седьмым ребенком в семье с девятью детьми.