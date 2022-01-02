Хунте нужно каждый день говорить «Нет!» 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

2.01.2022, 20:20

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Тотальное неповиновение по всем направлениям.

Не успел Новый год вступить в свои права, а на руках хунты вновь проступила кровь. На этот раз менты до смерти избили 27-летнего Дмитрия Усхопова, который в Новый год ехал к маме, а по пути решил с друзьями выпить. Это уже 24-я смерть белоруса с августа 2020 года, виновником которой стало беззаконие, спустившееся на Беларусь.

В этой истории пока очень много темных пятен, но есть два вывода, которые уже напрашиваются сами собой.

1. Следственный комитет вновь ожидает экспертизы относительно содержания алкоголя в крови. История знакомая по случаю с Романом Бондаренко. Почему-то хунта уверена, что наличие алкоголя в крови оправдывает убийц. Однако это не так. Любая степень опьянения не разрешает убивать человека.

2. Тотальная безнаказанность ментов по всей стране приводит к превышению полномочий. Вместо того, чтобы стоять на страже закона, менты сами нарушают его, делая раскол в обществе еще глубже. В маленьких городах, где все знают всех, ситуация еще более сложная.

Для Речицы это уже второй случай, когда от рук ментов погибает невинный человек. Первый – 38-летний военный комиссар из Речицы Сергей Плесский, который в Осиповичах был убит ОМОНовцем. Расследование по этому преступлению, конечно, ни к чему не привело. Если у вас есть сведения по этой ситуации, напишите, пожалуйста, в бот.

Хунта снова показывает, что для нее нет границ. И напоминает, что после победы необходим тщательный анализ действий каждого сотрудника, который остался в силовых структурах.

И когда в школу, где учатся ваши дети, приезжают менты, чтобы показать, как выглядят бронежилеты, или рассказать, как здорово служить в МВД, - старайтесь любыми способами уберечь своего ребенка от этой пропаганды. Тотальное неповиновение по всем направлениям. Хунте нужно каждый день говорить «Нет!».

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