Алексей Навальный поздравил россиян с Новым годом 2.01.2022, 20:33

1,622

Он попросил супругу Юлию сделать новогоднее фото с детьми и вставить в него свое изображение.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в колонии, поздравил с Новым годом своих подписчиков. Пост был опубликован 31 декабря на странице политика в "Фейсбуке".

Он написал, что семейное новогоднее фото – важная традиция, которая подчеркивает семейный формат праздника.

"С появлением соцсетей семейное рождественское фото, ясное дело, стало нашей инстаграмной традицией. И я сам люблю разглядывать такие фото семей друзей и знакомых – прикольно же, замечаешь, кто вырос, кто полысел, а у кого прибавление в семействе", – отметил Навальный.

Он попросил супругу Юлию сделать новогоднее фото с детьми и вставить в него свое изображение, чтобы получился кадр "типа мы вместе тусим".

"Что получилось, я пока, увы, увидеть не могу, но уверен, что выйдет хорошо и по-новогоднему. Я вас всех поздравляю с прекрасным праздником. Будьте ближе к тем, кого любите. И они пусть к вам будут ближе, чтоб не надо было вклеивать", – подчеркнул политик.

Он пожелал всем оставаться оптимистами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».