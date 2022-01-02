Бывший видеоинженер госСМИ: У Лукашенко активная стадия купероза 9 2.01.2022, 20:50

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У диктатора проблемы с кровеносными сосудами.

Михаил Максимов – бывший видеоинженер ОНТ, работавший в лукашенковском пуле, рассказывает «Белсату», что во время своей работы сотрудники государственного телевидения сталкиваются с различными запретами.

– Как попадают в лукашенковский пул?

– Чем больше ты делаешь, чем больше у тебя получается, то тебя потихоньку начинают подтягивать в пул. Говорят все время, что это очень большая ответственность – это льстит. Там люди работают как собаки. Причем зарплаты там не гигантские. Зачем они это делают? Ради квартир в каких-нибудь Мачулищах. Все делается ради одной мысли: понравится ли это в администрации? Никто не делает, чтобы зрителю понравилось.

– Какие есть установки по работе для сотрудников лукашенковского пула?

– Есть несколько четких установок, когда снимаешь Лукашенко. Я помню, когда он приезжал в поля, лет 5-7 назад, у него почему-то из носа шла кровь. Он очень не любил жары. Обычно такие вещи не снимались, или если и снимались, то тут же на месте камера затиралась, чтобы случайно эти кадры никуда не попали. Все операторы знают несколько простых установок: Лукашенко не снимать в очках, в которых он сидит на совещаниях, потому что у него слабое зрение, не снимать лысины, потому что он у нас ходит с огромной шевелюрой. Видимо, комплексы у человека. Давнее указание такое: у нас руководитель страны как бы с волосами. Никто как бы не в курсе, наверное, что он давно уже облысел. Если эти кадры попадают, то их нужно вырезать.

Например, когда Лукашенко выезжает на лед, он просто держится за спину вратаря, и тот его катит, как на коляске. Человек не может двигаться. Или охрана под руки ведет. Все вещи, естественно, вырезаются, делают проходку мощную секунд на 20-30.

Фактически на всех личных планах видно, что Лукашенко подкрашивают. У него очень активная стадия купероза, это когда на лице видны мелкие кровяные капилляры. Монтажист все закрашивает.

Есть очень забавные моменты. Например, надо показать, как Лукашенко забивает, но кадры настолько сомнительные… Я помню, когда вернули операторов, чтобы пересняли бросок. Это просто была подстановка. И не Лукашенко сам перебрасывал, а какие-то сотрудники администрации диктатора. Для больших экранов он даже умеет играть в баскетбол!

Все приезжают, ждут, пока прилетит голубой вертолет. И совершенно непонятно, что произойдет. Если он будет доволен, это мероприятие скоро заканчивается. А когда он начинает ругать кого-то, он начинает раскаляться, а все просто головы опускают и кивают. И вот эта история с этими знаменитыми обосранными коровами. Просто клин пришел человеку. Думаю, что это была попытка обвинить руководство района в том, что дела обстоят не так. Кто виноват? Конечно же, не Лукашенко, а кто-то другой. Сложно сказать, что эти коровы обосраны все. В наших колхозах все коровы обосраны. И, конечно же, мы этих планов не ставим.

Тогда все прибежали и стали этих коров вырезать. А потом пришло ЦУ, что у Лукашенко поменялось настроение, срочно ставим всех грязных коров, показываем, насколько плохие чиновники, потому что не заботились об этих коровах. И люди видят эту картинку, это абсурд».

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