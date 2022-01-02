«В милиции сказали, что «умер», а когда пришли забирать в морг — «А, это тот, которого убили?» 11 2.01.2022, 20:57

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Журналисты поговорили с сестрой и другом Дмитрия Усхопова.

За час до Нового года милиционеры задержали на остановке 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова. Через несколько часов он умер в больнице. Утром 2 января о гибели молодого человека сообщило гомельское издание «Флагшток». Родственники уверены, что речичанина убили. «Медиазона» поговорила с близкими и друзьями Усхопова.

На остановке

31 декабря около 23:00 27-летний речичанин Дмитрий Усхопов стоял с другом на остановке «Детский мир».

«Он ехал ко мне Новый год отпраздновать, стоял на остановке с другом. "Я сейчас подъеду", — звонит. Они там пили шампанское и закусывали мандарином», — рассказала «Нашай Нiве» мать Усхопова Елена.

Как подтвердил «Медиазоне» друг Дмитрия по имени Александр, оба они действительно были «уже нормально выпившие, поддатые хорошо». Вскоре, вспоминает Александр, к остановке подошли два милиционера — Усхопов привлек их внимание, потому что громко кричал и шатался, разговаривал сам с собой. В предновогодний вечер он был в дурном расположении духа — переживал недавнюю смерть своего знакомого, объясняет Александр.

Когда милиционеры подошли к Усхопову, тот «начал немножко давать сопротивление» — попытался освободиться, продолжает Александр. Тогда силовики вызвали подкрепление, и через несколько минут на остановку подъехал «автозак» еще с пятью милиционерами, говорит он. Пока двое удерживали Александра, пятеро вновь прибывших затолкали Усхопова в машину и увезли.

«А тут все, [по]ехали: распитие. Руки заломали. А он говорит: я к маме еду, выпустите, не задерживайте…» — цитирует «Наша Нiва» мать погибшего.

После этого Александр, по его словам, поехал отмечать Новый год к своим родственникам. Усхопов через несколько часов после задержания умер в больнице.

Очевидец, связавшийся с родственниками Усхопова, утверждает, что за 15-30 минут до его задержания видел машину ППС на соседней остановке «Магазин Центральный» — это примерно в 400 метрах от «Детского мира». Он заметил, что милиционеры «пьяных забирают», и предположил, что «силовики по остановкам шарились, план выполняли», говорится в сообщении, скриншот которого есть в распоряжении журналистов.

РОВД, больница и морг

— Там либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики, я достоверно не знаю. Он потерял сознание в РОВД, его там же обливали водой, пытались реанимировать, нательная майка разорвана. Привезли его уже с полуголым торсом и сверху в куртке. Волосы, тело, одежда — все мокрое, оно и сейчас мокрое в морге, — рассказали близкие погибшего «Флагштоку».

Как утверждают родные, в отделение центральной районной больницы Усхопова привезли, когда он был уже в коме.

— По словам терапевта, пытались еще реанимировать адреналином и массажем сердца, но время было потеряно. Отправили в морг, а утром 1 января сделали по ложному постановлению следователя срочное вскрытие. В морг не пускали. Приехал начальник отделения судмедэкспертизы и вызвали следователя, нам показали тело, — приводил «Флагшток» слова родных. Когда они увидели тело, патологоанатомы уже успели провести «вскрытие черепно-мозговой коробки и брюшной полости».

Клиническую смерть в больнице зафиксировали в 1:20. Сестра Усхопова Светлана сказала «Медиазоне», что поначалу родных «не хотели пускать в морг и никакой информации не давали».

— Вчера ж выходные [были]. Вообще они как бы не работают официально. И они неофициально хотели выдать нам его тело, чтобы мы его уже захоронили. Или мы забираем, или ничего показывать нам не будут, — говорит Светлана. — Ну то есть вчера с ночи, и мы уже сегодня до обеда должны были его схоронить, они были заинтересованы. Хотели, чтобы я по ЕРИПу оплатила услуги морга и они как бы без квитанции, прямо по ЕРИП-чеку выдали бы мне тело.

Чтобы все же попасть в морг, родственники потребовали опознания, сказав, что не верят в смерть Дмитрия, рассказывает Светлана.

— Вызвали начальника судмедэкспертизы Речицы, вызвали следователя по моему требованию. Нас одели в костюмы, завели. Все нам показали, я снимала, они не препятствовали, — говорит сестра погибшего.

По ее словам, одежда брата была «полностью мокрая, полностью-полностью до нитки», майка разорвана, а на теле — заметны кровоподтеки и ссадины.

— Синяки на запястьях — видно, что от браслетов, от наручников. Синяки немного на коленях. И ссадина над левой бровью, не ссадина, а такая круглая рана. Диаметром где-то сантиметра полтора. И вся полностью синяя спина выше пояса. Полностью синие плечи, — описывает она повреждения, которые успела заметить.

По ее словам, судмедэксперты в морге ничего не говорили о следах на теле Усхопова.

— Нет. Сказали ждите 30 дней. Раньше, [чем] через 30 дней, вы наше заключение не получите, — пересказывает она разговор со специалистами. — Мы не забрали [тело]. Они были вообще в шоке, они говорили: забирайте-забирайте. Мы сказали, что мы еще подумаем, что нам делать дальше.

Сейчас Светлана, по ее словам, готовит обращения, в том числе, в Следственный комитет.

— И все везде кругом все знают — и в Гомеле, везде, везде. Никаких мер не принимают, никакого расследования не возбуждают, — сетует она.

«Запытали, как Иисуса Христа»

Мать Усхопова уверена, что ее сына убили сотрудники милиции.

— Это можно писать. Они его убили — милиция убила. Я вдова «афганца», все пишите! А сына от милиционера родила. Запытали сына, как Иисуса Христа, только ему 28 лет… Пускай несут меня вместе с сыном и кладут в землю рядом, — говорила она «Нашай Нiве».

Сестра Усхопова Светлана объясняет: они с Дмитрием — единоутробные брат и сестра; ее отец, служивший в Афганистане, застрелился в 29 лет на глазах у матери, а отец брата Александр — бывший следователь, он проработал в органах около 15 или 20 лет. Дмитрий, по словам сестры, «был хороший мальчик».

— Он занимался футболом. В минской школе олимпийского резерва, «Динамо-Минск». Потом случился кризис этот экономический, их вернули в Речицу. Он отслужил в армии, пришел. С 2016 года работает в «Горгазе», — говорит Светлана.

Положительно отзывается о погибшем Усхопове и его друг Александр, оказавшийся очевидцем его задержания.

— Да был нормальный пацан, дружим давно уже, в школу одну ходили, за футбол ходили. Как бы и работа у него хорошая, он в «Горгазе» работал — ходил, смотрел утечки там, проверяли трубы вот эти газовые, — вспоминает товарищ погибшего речичанина.

— Мы дружим с Димой 16 лет, вместе занимались футболом, да и вообще спортом. Он умел дружить. Он был мне как брат! И я уверен, что никаких наркотиков он не употреблял. Я созванился с ним последний раз в 22:46, было слышно по голосу, что он выпивший, говорил, что стоит на остановке с нашим общим знакомым. Наутро я узнал о смерти, и так случилось, что родственников оповестили мы, друзья. Я видел его тело в морге, и это не передать словами. Избитый полностью человек, руки, ноги, спина — все в синяках, кровавая ссадина над левым виском. Я просто уверен, что имело место превышение полномочий, — сказал «Медиазоне» другой друг погибшего по имени Алексей.

По информации еще одного знакомого Усхопова Никиты, силовики намекали близким, что тот случайно отравился наркотиками; похожую версию вечером 2 января выдвинули и анонимные авторы «Желтых сливов»: «Это животное сожрало 2 грамма мефедрона и откинуло копыта».

— Их версия, что у него с собой были наркотики и он проглотил их и это передозировка. Что им остается сказать? Не скажут же они, что да, мы его так избили, что он умер, — говорит Никита.

Сейчас, по утверждению друзей и родных, милиция пытается оказывать на мать Усхопова давление: угрожает провести в ее доме обыск.

Отец Усхопова Александр дал пока только один короткий комментарий для прессы.

— В милиции нам сказали «умер», а когда пришли забирать в морг, сказали: «А, это тот, которого убили?» — рассказал он «Нашай Ніве».

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