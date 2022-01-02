Новогоднее обращение Путина к россиянам оказалось смонтировано из архивных кадров 4 2.01.2022, 21:06

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Cъемка некоторых кадров была сделана еще в 2020 году.

Новогоднее обращение Путина к россиянам оказалось смонтировано из архивных кадров. На это обратил внимание в Twitter дизайнер Константин Коновалов, сообщает The Insider.

Из приведенных им фотографий следует, что съемка Собора Василия Блаженного на Красной площади была сделана еще в 2020 году.

Кадры башен Кремля также присутствовали на прошлогодней съемке.

Также были использованы архивные съемки Кремля и прилегающих к нему площадей.

В итоге оказалось, что свежим из Новогоднего обращения Путина стало только непосредственно само обращение. Многие пользователи Twitter предположили, что в этом году президент записывал речь в бронежилете под пальто.

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