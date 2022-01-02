Новогоднее обращение Путина к россиянам оказалось смонтировано из архивных кадров4
- 2.01.2022, 21:06
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Cъемка некоторых кадров была сделана еще в 2020 году.
Новогоднее обращение Путина к россиянам оказалось смонтировано из архивных кадров. На это обратил внимание в Twitter дизайнер Константин Коновалов, сообщает The Insider.
Из приведенных им фотографий следует, что съемка Собора Василия Блаженного на Красной площади была сделана еще в 2020 году.
Кадры башен Кремля также присутствовали на прошлогодней съемке.
Также были использованы архивные съемки Кремля и прилегающих к нему площадей.
В итоге оказалось, что свежим из Новогоднего обращения Путина стало только непосредственно само обращение. Многие пользователи Twitter предположили, что в этом году президент записывал речь в бронежилете под пальто.