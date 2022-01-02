Как бокал игристого повлияет на ваши антитела 2.01.2022, 21:19

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Злоупотреблять по-прежнему не нужно.

Один бокал игристого в новогоднюю ночь существенно не повлияет на выработку антител к коронавирусу у недавно привитых, успокоил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам, не помешают", — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ученый тут же предупредил — злоупотреблять по-прежнему не нужно. Алкоголь угнетает иммунную систему, сужает сосуды. Для тех, кто склонен к гипертонии, алкоголь становится дополнительным фактором риска инсультов и инфарктов.

“В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом", — резюмировал Гинцбург.

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