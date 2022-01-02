Мария Колесникова — белорусам: Мое сердце переполняет восхищение всеми вами. 3 2.01.2022, 21:31

Чудеса случаются, но самое главное чудо — это мы сами.

Поздравление политзаключенной Марии Колесниковой публикует пресс-служба Виктора Бабарико.

«Нам выпало много испытаний, но мы обладаем сокровищем, которое поможет нам справиться с любыми трудностями и препятствиями, — пишет Мария Колесникова.

Мы знаем, кто мы есть.

Мы знаем, к чему мы стремимся.

Мы знаем, какими мы хотим стать.

Друзья! Мы есть друг у друга. И это бесценно. Чудеса случаются, но самое главное чудо — это мы сами, это каждый из нас, это добро и любовь, которые мы дарим, несмотря ни на что!

В минуты грусти я думаю своей любимой семье, о своих прекрасных друзьях, о близких и совсем незнакомых людях, которые весь год рядом со мной, которые переживают за меня, думают обо мне, дарят тепло душевными письмами, заботливыми передачами и мысленными приветами.

Мое сердце переполняет благодарность и восхищение всеми вами.

Я желаю всем нам в Новом 2022 году сил и энергии, чтобы выдержать все испытания, добра и любви, без которых жизнь не имеет смысла, надежды и веры, которые озаряют наши сердца светом. Улыбок и тепла друг другу, которые растопят любые айсберги зла.

Я с вами всем сердцем и душой и точно знаю, что всё будет хорошо!

Люблю и крепко обнимаю! Ваша Маша».

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