Смысл бороться в том, чтобы не спускать флаг Илья Новиков

2.01.2022, 21:52

3,654

В гонке против сил зла не дают серебряную медаль за второе место.

Последний день 2021, я сидел на пересадке в полузакрытом на праздники пражском аэропорту. В Москве, откуда я улетел, остается в подвешенном состоянии Правозащитный центр Мемориал. В среду Московский городской суд постановил его ликвидировать, а Европейский суд по правам человека в тот же день запретил России это решение исполнять. В Киеве, куда я лечу, друзья и миньоны президента Зеленского смотрят как кот на гирлянду на ими же придуманное уголовное дело о госизмене президента Порошенко. Ходят вокруг, тыкают осторожно лапкой, боятся уколоться. Думают что делать и как себя вести, когда Порошенко вернется. Вчера так и не решились ввести санкции РНБО, на прошлой неделе не смогли провести заочный арест. Январь 2022 в нашем шоу стартует с новым сезоном и обещает быть интересным, не переключайтесь.

Все кто мог уже написали, что не хотят подводить итогов года, я вас понимаю и тоже не хочу. Но нужно сказать несколько слов о позавчерашнем суде по Мемориалу. Самое важное было сказано в прениях и на ступеньках суда. Что нам скажет суд, было ясно давно, самые отчаянные оптимисты растеряли иллюзии после того как накануне Верховный суд ликвидировал Международный Мемориал, "очернявший историю СССР". Примерно каждый первый журналист спрашивал меня, в чем тогда смысл бороться, если все понятно с самого начала. Мой ответ - смысл в публичном послании, в том, чтобы не спускать флаг. Простреленный и обгоревший флаг, когда приходит время снова поднимать его, несет на себе больше славы, чем спущенный при первом выстреле вражеской пушки. Мне кажется, эту идею у нас получилось донести до людей, она понятна и находит отклик.

Второе, что у нас получилось, это зафиксировать, что это дело - не про нарушение Мемориалом правил маркировки иноагентов, и что оно возникло не как рутинная реакция на эти нарушения. Так не думают даже подонки, которые по работе или по зову души улюлюкают и публично радуются погрому. Они тоже понимают, что это не рутина, а демонстративное уничтожение правозащиты, просто их, сволочей, это устраивает. Они не говорят этого открыто, но совершенно не стараются как-то маскировать. Включая тех людей, которым непосредственно было поручено оформить уничтожение Мемориала (они не заслуживают, чтобы их имена помнили, только чтобы их фамилии записали). Перед началом прений я спросил прокуроров, как получилось, что два иска о ликвидации двух правозащитных организаций были поданы в один день 8 ноября, хотя готовились разными прокуратурами по разным основаниям. "Это координация, или случайное совпадение? Если вы скажете, что совпадение, меня это устроит". "Случайное совпадение" - ответили они. Конечно, меня это устроило. Это был очень плохой ответ. Ответ чиновника, который, даже если ему приходится выступать в суде, не привык в чем-то убеждать судей, не согласных заранее подписать все что угодно. На живых присяжных такая пренебрежительная ложь государства всегда производит отталкивающее впечатление, на живое общество тоже.

История Мемориала не закончилась и вы ближайшее время не закончится, у нас пауза в несколько недель. Можно перевести дыхание и подумать. Тем, кто встречает новый год в окопах, в тюрьмах и в изгнании, тяжелее чем мне и вам, но они справляются, и мы тоже справимся.

Удачи нам всем в 2022, терпения и сил. Легко не будет, "в гонке против сил зла не дают серебряную медаль за второе место". Но у этого года будут свои хорошие моменты и свои поводы радоваться и смеяться.

Илья Новиков, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».