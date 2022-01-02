закрыть
2 января 2022, воскресенье, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Сети появились имена предполагаемых убийц Дмитрия Усхопова

12
  • 2.01.2022, 22:08
  • 24,928
В Сети появились имена предполагаемых убийц Дмитрия Усхопова

Именно они могли избить речичанина.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся». Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

Telegram-канал NEXTA опубликовал имена предполагаемых убийц речичанина.

Это лейтенанты Речицкого УВД Артем Викторович Коновалов и Сергей Петрович Ананьев По неподтвержденной информации, именно они задерживали Усхопова на остановке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип
Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников