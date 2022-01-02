В Сети появились имена предполагаемых убийц Дмитрия Усхопова 12 2.01.2022, 22:08

24,928

Именно они могли избить речичанина.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся». Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

Telegram-канал NEXTA опубликовал имена предполагаемых убийц речичанина.

Это лейтенанты Речицкого УВД Артем Викторович Коновалов и Сергей Петрович Ананьев По неподтвержденной информации, именно они задерживали Усхопова на остановке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».