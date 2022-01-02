«Полагаем, что его убили ударом о твердую острую поверхность»
- 2.01.2022, 22:55
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Что известно о смерти Дмитрия Усхопова?
«Белсат» рассказывает, что сейчас известно о смерти 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова, который умер в новогоднюю ночь вскоре после задержания милицией.
Как рассказали журналистам родственники умершего, Дмитрий Усхопов родился 17 февраля 1994 года. Учился в школе олимпийского резерва в Минске, играл за юношескую сборную «Динамо-Минск». Отслужил срочную службу в армии, а после армии с 2016 года работал в речицком филиале «Гомельоблгаз».
Усхопова задержали на остановке общественного транспорта «Детский мир» ночью 31 декабря, когда он ехал к матери отмечать Новый год. Близкие умершего признают, что Дмитрий был в подпитии. Мать Усхопова рассказала «Нашей Ниве», что они на остановке «пили шампанское и закусывали мандарином».
Двое сотрудников ППС подошли к нему около 23:00. Что конкретно произошло между ними неизвестно, но, по словам очевидцев, Дмитрий оказал неповиновение. В 23:06 милиционеры вызвали на помощь автопатруль. Приехало еще 5 человек. Дмитрия скрутили и доставили в РОВД, расположенный примерно в 500 метрах от остановки.
«В РОВД зашел на своих ногах, а оттуда его уже вынесли в состоянии клинической смерти (комы). В кабинетах РОВД его пытались реанимировать, обливали водой, разорвали на нем майку. Предполагаем, что его убили ударом о твердую острую поверхность, возможно об угол стола. В РОВД отказываются нам давать правдивую информацию. Также думаем, что если бы в отделение РОВД вызвали бригаду скорой помощи и квалифицированные реанимационные действия оказали там, то нашего Димку можно было спасти», – рассказали журналистам родственники умершего.
Смерть была зафиксирована в 01:20 1 января 2022 года. У Дмитрия Усхопова осталась 5-летняя дочь.
Следы на теле
Родственники Дмитрия Усхопова полностью возлагают ответственность за его гибель на силовиков. «Они его убили – милиция убила», – заявила «Нашей Ниве» мать погибшего Елена Михайловна. Близкие Дмитрия говорят, что на его теле были видны следы физического насилия, включая круглую рану на левом виске.
В редакцию прислали фотографии тела погибшего из морга. Друг погибшего подтвердил, что на снимках из морга именно Дмитрий.
Бывший судмедэксперт Надежда Гурманчук в комментарии отметила, что из-за плохого качества снимков невозможно понять, являются ли следы на лице серьезной раной или легким повреждением.
«Но в любом случае это повреждение, судя по характеру окружающих тканей, могло образоваться от действия тупого твердого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, который уточнить по данному фото невозможно».
Также невозможно из-за качества снимков исключить, что это повреждение могло образоваться от действия пули.
Эксперт обратила внимание на то, что на руках можно увидеть кровоподтеки (синяки), в том числе возможно следы от наручников. Но, что касается следов на спине, то это на самом деле трупные пятна, считает она.
Все повреждения были получены незадолго до смерти, добавляет эксперт.