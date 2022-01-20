Байден пообещал Путину санкции, которые он никогда не видел 20.01.2022, 8:03

Россию ждет катастрофа.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме рассказал об ответе России в случае вторжения на Украину, сообщает CNBC.

В частности, он пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину никогда не виданными санкциями: например, Россия не сможет проводить операции с долларом.

"Это станет для России катастрофой, если они попытаются завоевать Украину. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", — заявил президент США.

Также Байден заявил, что Путин не хочет полномасштабной войны с Западом.

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