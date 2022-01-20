Почему ослабший Лукашенко боится больничной койки? 10 20.01.2022, 8:17

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Трудно быть здоровым, когда тебя проклинают миллионы.

Узурпатор признался, что подхватил COVID-19, но продолжает появляться на публике. СМИ обратили внимание на то, что голос Лукашенко так и не восстановился. Информация о состоянии диктатора засекречена, что вызывает дополнительные разговоры о его здоровье.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают на эту тему белорусы.

«Загнан в угол, даже на изоляцию боится уйти, чтобы поправить здоровье. Раньше мог неделями не появляться на радарах, а сейчас даже больной бегает по всем мероприятиям каждый день. Чувствует престарелый самозванец, что вся его вертикаль сидит на измене, любое подозрение на недееспособность вождя — и этот режим рухнет. Пусть бегает, быстрее сам себя загонит в гроб. Если даже и очухается, то голос уже не вернется».

«Дырявый резиновый шланг прикидывается опасным змеем. Наблюдаем и ржем! Сипи, шипи, последний воздух из тебя выходит».

«Пневмонию нужно переносить на койке, а не на ногах. Его бравада и попытки показать себя мачо печально для него закончится. А по-другому он уже не может, признать сейчас, что ты не мачо, а больной и немощный старик, — это поставить крест на своем реванше. Конец близок».

«Сумасшедший дед, ну, если ты болеешь COVID-19, так уходи на самоизоляцию и лечись. Ябатек зачем заражаешь?»

«Всю свою «политическую» карьеру он заработал не умом, руками или делами, а языком. Если перестанет говорить — он никто».

«Так Лука много людей в стране не хотел спасать от COVID, все игрался в статистику. Видимо, доигрался, что аж сам занемог!"

«Он у ябатек стадный иммунитет вырабатывает, правда, по их лицам — им это не известно».

«Сколько протянет — неизвестно, но смотреть и слушать его неприятно и убого! Луке только и осталось, что свистеть сейчас про новые пятилетки, «СССР-2.0», рывки газом и нефтью в своих бреднях… А вот на что надеются прикорытные мерзавцы, по инициативе которых разрушается союз писателей, ТБМ, пресса, общество пчеловодов в Дубровно и все остальное? Лука всех с собой не заберет, даже если крякнет».

«Вертикальным ябатькам за счастье сойдет вдыхание ковидных паров, исходящих от синепалого».

«Его ноги уже не носит белорусская земля. Резко затормаживается здоровье лукавого и начинает глохнуть. А мог бы еще пожить, если бы в 20-м году отжал пальцы и сбежал куда. А так полный труп от того, что натворил после проигранных выборов. Но нет, он не готовился к побегу, он готовился душить и продолжать свою власть. Теперь его душат разные проклятия, наведенные на него. Также и ковид подключился во- второй раз, если ударит по сосудистой системе — то это тромбозы, инсульты, снижение мозговой деятельности до слабоумия, в купе с раковой и инсультной атакой. Может умереть на глазах».

«Кукуху снесло, в Индии палок бы получил и сел за попытку убийства окружающих. У меня вопрос к окружению психопата, вы сами-то здоровы, трусливые псы?»

«Да нет у него никакого ковида. Он бы «коронованный» с постели не смог подняться! Врет, как обычно. А вот посерьезнее проблемы со здоровьем там явно есть. Одышка, отеки, негнущиеся ноги, трясущиеся руки, мутный взгляд, непрерывный бред. Плюс состояние перманентного стресса после «выборов» 2020 года. Плюс животная паника после пенделя, что демонстративно получил елбасы. Плюс тотальная нехватка денег и непрерывная истерика... Плох пациент. Совсем плох».

«Очень жаль будет, если двинет валенки... Без Гааги — это не справедливо».

«Еще бы, столько миллионов людей желают ему скорейшей смерти, это аукается по-любому и ему, и рикошетом бьет по тем, кто с ним общается».

«Многие, конечно, не верят в народное проклятье, но смотрите, как интересно получается: он ведь сам своим лживым языком произнес, что синеющими пальцами за трон держаться не будет, ну вот пусть теперь отвечает за слова, а не надо было клясться».

«Лука реально боится, что его предаст кто-то из своих. А его окружение очень напугано, что Лука склеит ласты. И этим чиновникам придется отвечать перед народом за все зло, что они натворили. Они все повязаны кровью и страданиями народа!»

«Здоровый он или больной, пора на нары. Не стоит расслабляться, жмем до конца. Пусть все увидят его в клетке и по всем каналам БТ, на радость ябатькам».

«С психическим здоровьем все ясно, а вот как с физическим? Дотянет ли до суда? Ему есть, что рассказать. И это должны услышать не только обманутые белорусы, но и весь мир. Чтобы такое не могло впредь повториться! Учиться никогда не поздно. А жизнь одна».

«Хочет уйти на тот свет большим коллективом. Лида была в зале? А Массандра?»

«И ведь не может, как все люди пойти на больничный, потому что понимает, что сразу все посыплется. Как в Казахстане. Вся его власть держится на тонких ножках, вот и вынужден демонстрировать здоровье и бодрость духа. Но так не бывает, получит осложнение и тю-тю. Даже китайские врачи уже не помогут».

«В очередной раз доказал свое скудоумие и звериную ненависть ко всем вокруг».

«А где этот толстенький прапорщик? Надо заряд бодрости получить и передать дальше в рядах своих».

«Править людьми, жить за их счет и называть их «крысами» просто так не проходит. Есть и высший суд, который и дает оценку такому правителю. Оценку и в физическом, и в психическом плане. То, что мы все и наблюдаем. Это еще только начало».

«Больной рулит страной почти 30 лет, в итоге получился разваленный колхоз. У синепалого болезнь прогрессирует, в итоге он ведет нас к войне. Его нужно срочно госпитализировать в дурдом и освидетельствовать, пока не случилось страшное».

«Трудно быть здоровым, когда тебя проклинают миллионы», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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