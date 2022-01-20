Макаронная фабрика, отели и миллиарды долларов наличными: что известно об активах Назарбаева 1 20.01.2022, 8:38

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Фото: Карим Джамаль

Центр по исследованию коррупции опубликовал свою информацию.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что первый президент Казахстана и бывший глава Совета безопасности страны Нурсултан Назарбаев владеет банками, отелями, телеканалами и другими активами на миллиарды долларов через сеть благотворительных фондов. Совместное расследование центра и издания Kloop опубликовано на сайте казахстанского издания Vласть, также участвовавшего в подготовке материала.

Авторы расследования утверждают, что Нурсултан Назарбаев, еще будучи президентом, создал четыре частных благотворительных фонда с похожими названиями и непрозрачной отчетностью. Политик, говорится в статье, продолжает негласно управлять ими и по сей день.

Формально фонды действительно занимаются благотворительностью: организовывают мероприятия по популяризации казахского языка и отправляют детям подарки. Однако, помимо этого, утверждают журналисты, они управляют крупными активами, де-факто принадлежащими Назарбаеву.

В расследовании говорится, что среди таких активов — банки, телеканалы, отели, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, поле для гольфа, отели, миллиарды долларов наличными.

«Среди менее примечательных объектов: складские помещения, макаронная фабрика. Какое-то время в этом списке была даже компания по благоустройству территории», — добавляют авторы текста.

Например, «Назарбаев Фонд» (формально занимается поддержкой образования) владеет контрольным пакетом акций компании Jusan Technologies. Ей, в свою очередь, принадлежат онлайн-магазины в Казахстане и России, мобильные операторы Kcell и Jusan Mobile, компании-дистрибьюторы продуктов питания, торговые центры в Нур-Султане и Костанае, брокерские компании. Активы компании оцениваются в 7,8 миллиарда долларов.

Частный самолет Airbus ACJ320neo, который еще называют «летающим пентхаусом», купил другой фонд, созданный первым президентом — «Фонд Нурсултана Назарбаева» . Сейчас воздушное судно состоит во флоте Berkut Air — государственной авиакомпании, которая подчиняется Управлению делами президента.

Журналисты попросили пресс-секретаря Назарбаева прокомментировать информацию об имуществе первого президента, однако он не ответил на вопросы. В трех фондах также проигнорировали запросы, а в четвертом сказали, что активы не приносят прибыли политику.

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана: он находится у власти до 2019 года, после чего занял пост главы Совета безопасности. После массовых протестов, начавшихся в стране 2 января, президент Касым-Жомарт Токаев освободил политика от занимаемой должности.

Сам Назарбаев происходящее в стране не комментировал. Впервые к нации он обратился лишь 18 января. Он заявил, что январские протесты и беспорядки в стране стали «атакой на Казахстан» с целью разрушить «устои государства». «Являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — отметил он.

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