Washington Examiner: Война против Украины станет концом режима Лукашенко 3 20.01.2022, 10:12

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фото: getty images

Окружение все чаще недовольно тем, куда движется диктатор.

Война против Украины может стать концом режима Лукашенко. Статья под таким названием вышла в консервативном американском издании Washington Examiner. Газета приводит оценки высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Американский чиновник утверждает:

«Я считаю, что соучастие Беларуси в таком нападении было бы совершенно неприемлемым для белорусов и многих внутри режима, а также для нас и наших союзников и партнеров… и мы сообщили о своих опасениях белорусским властям в частном порядке».

Тот же чиновник считает:

«Белорусские элиты все чаще недовольны тем, куда движется Лукашенко, и скоростью, с которой он сближает Беларусь с Россией. Я считаю, что это не та концепция, которая пользуется широкой поддержкой в белорусской элите».

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