«Назарбаев находится в сильнейшем стрессе» 4 20.01.2022, 10:20

10,562

Нурсултан Назарбаев

Кто давит на елбасы?

Несмотря на то, что январские события, перевернувшие жизнь многих жителей Казахстана, удалось взять под контроль, ситуация в регионе до сих пор находится в зоне пристального внимания. После затяжного молчания и ряда сообщений в СМИ о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев вместе с семьей покинул страну еще до начала трагических событий, он наконец-то выступил с видеообращением. Которое хоть и было коротким, но на два волнующих общественность вопроса Назарбаев все же ответы дал: «От политических дел отошел на заслуженный отдых. В период волнений в родном Казахстане стран не покидал».

Однако в Сети нашлись те, кто усомнился в искренности обращения экс-президента к народу.

«МК» попросил психолога-профайлера Юлию Афанасьеву помочь разобраться.

- Видео сложно назвать информативным. Сразу в глаза бросается то, что мимика у экс-главы Казахстана довольно скудная, и на протяжении всего видеобращения выражение лица практически не меняется. Жесты тоже достаточно сдержаны. Он сидит в закрытой позе, о чем говорят сложенные друг на друга руки, человек в прямом и переносном смысле держит себя в руках. Текст явно подготовлен заранее, либо он его читает в режиме реального времени, либо просто заучен. Отсюда еще и такие скудные эмоции.

Точно можно сказать, что Назарбаев находится в сильнейшем стрессе, что в принципе вполне логично и соответствует ситуации. Видно, что он сильно переживает и ему не все равно. Перечисляя достижения страны за годы своего правления, экс-президент тоже довольно не спокоен. Но трактовать это можно по-разному, начиная от сожаления, что он не успел закончить то, что начал, заканчивая агрессией по этому поводу. Возможно, он считает, что все его старания просто обрубили. Поглаживающие движения рук во время разговора дают понять, что стресс действительно настолько сильный, что он как бы пытается сам себя успокоить, насколько это возможно.

Когда он говорит про январские события, очень заметна досада. Он переживает, подпрыгивает на кресле, ему явно тяжело и не комфортно об этом говорить. По всей видимости, все случившееся было для него настоящим ударом, которого он явно не ожидал.

- Есть слова, которые не вызывают сомнений?

- Из того, что сказано абсолютно искренне, я бы отметила слова благодарности, прозвучавшие в самом конце. У Назарбаева даже поза изменилась при этих словах. Но при этом абсолютно точно видна и печаль. Он действительно благодарен, и явно считает прошедшие времена хорошими для себя, поэтому и опечален, что все получилось именно так.

- Говоря про передачу полномочий, неучастие в жизни страны и выход на пенсию, Назарбаев был искренен?

-Я практически уверена, что да. Он говорит об этом достаточно уверенно, даже с какой-то долей облегчения, я бы сказала. Единственное, меня немного смутила фраза, что в период волнений он никуда не уезжал.

-Вы считаете, он не искренен в этот момент?

-Это нельзя классифицировать как стопроцентную ложь, но на этом моменте он снова подпрыгивает на кресле, что подтверждает, что эта не комфортная для него тема. Он явно напрягся на этой фразе. Да, это не единственная фраза, где он подпрыгивает, но она звучит, как вырванная из контекста. Я так понимаю, это вопрос волнует многих, и поэтому на нем было отдельно акцентировано внимание. Нельзя сказать, что это вранье, возможно на него просто давили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».