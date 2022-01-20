Телефонные мошенники зарабатывают деньги, заставляя белорусов слушать тишину 20.01.2022, 10:29

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На удочку часто попадаются автомобилисты.

В Сети (и не только) постоянно появляются новые виды мошенничества, но порой возвращаются и старые методы. Пользователи av.by начали сообщать об объявлениях о продаже машин (естественно, по привлекательным ценам), позвонив по телефонам которых натыкаешься на девушку-бота, просящую подождать ответа одну минуту.

Вполне возможно, что в объявлениях указаны номера, за звонки и сообщения на которые с абонента взимается плата, причем повышенная. Набрав такой телефон, человек слышит автоответчик, довольно долго держащий его «на проводе». В нашем случае — 60 секунд. Дальше мы ждать не стали, ведь, скорее всего, результат будет один — списание средств со счета абонента! Сколько именно — сказать пока затрудняемся. Но некоторые наши пользователи после минуты ожидания слышали фразу: «Платное ожидание — 50 копеек».

Риск того, что арендатора платного номера привлекут к уголовной или административной ответственности, минимальный. Ему нужно только подстраховаться: сообщить, что звонки и SMS для человека на другом конце провода стоят денег (достаточно скороговорки в начале соединения). Фактически средства у абонентов никто не вымогает и не выпрашивает, их просто снимают со счета. Причем на законных основаниях — звонки-то платные. В ближайшее время журналисты попытаютеся получить официальный комментарий у мобильных операторов по поводу некоторых зафиксированных номеров.

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