Власти ужесточают правила для владельцев агроусадеб 1 20.01.2022, 10:35

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Что изменится?

В Беларуси планируется изменить указ «О развитии агроэкотуризма», а точнее — ужесточить, пишет SmartPress. Цель — не позволить под видом агроусадеб развивать гостиничный и ресторанный бизнес.

Как прозвучало в эфире телеканала СТВ, часть владельцев таких объектов, платя налоги по льготному тарифу, вместо развития агроэкотуризма просто сдает дома для вечеринок, гости которых сильно мешают соседям.

История развития агротуризма началась в 2006 году, сообщает телеканал: «Но указ видоизменялся, и требования к владельцам агроусадеб становились все мягче. Поблажки привели к определенным последствиям: сейчас любой хозяин частного дома может получить статус агроэкообъекта, но заниматься посторонними вещами».

Главный юрисконсульт департамента по туризму министерства спорта и туризма Александр Кречетов рассказал СТВ о планируемых изменениях.

‑ Основные изменения будут направлены на то, чтобы определить конкретно, чем могут заниматься субъекты агроэкотуризма, на требования, предъявляемые к деятельности в сфере агроэкотуризма и, конечно же, будут предоставлены полномочия районным исполнительным комитетам, в частности аналитики деятельности субъектов агроэкотуризма, — сообщил он.

Второй очень важный момент, добавил юрисконсульт, чтобы это были земельные участки установленного норматива, чтобы было не менее 0,15 сотых гектара. Еще одно важное требование — это наличие жилых комнат для проживания агроэкотуристов, их должно быть не более 10 для проживания. И, конечно, чтобы была возможность для ознакомления туриста с объектами и народными традициями соответствующей местности.

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