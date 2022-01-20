Как Россию превращают в провинцию Китая 4 Леонид Гозман

20.01.2022, 10:44

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Леонид Гозман

Шансы на возрождение у России появятся только после ухода нынешней власти.

"Он убивал, чтобы строить, и строил, чтобы убивать". Иосиф Бродский о Сталине.

С 1917 года до сегодняшнего дня с небольшим перерывом на 90-е нашей страной правят одни те же люди, точнее, одна корпорация. Чаще всего их называют чекистами, хотя правящая группировка всегда была немного шире собственно карательного ордена. Здесь важна не непосредственная принадлежность к органам, а презрение к человеческой жизни, ощущение себя "сверхчеловеками", стоящими над законом, имеющими право на все. Конечно, конкретные носители власти умирали или их убивали их же товарищи, приходили новые, но в сегодняшних кабинетах – те же портреты, а в сердцах их хозяев такая же убежденность во вседозволенности.

Поэтому я не разделяю вас и обращаюсь к вам всем.

Есть такое отвратительное в нашем политическом контексте слово "зато". Зато провели индустриализацию, зато выиграли войну, зато вернули Крым. Смысл понятен – за достижения надо было заплатить, вот мы и заплатили.

Но это неправда. Не мы заплатили, нас не спрашивали. Платили вы, власть. Платили нами – жизнями подданных, их нещадной эксплуатацией, их свободой, их будущим, в конце концов, хотя и говорили, что все именно для будущего и делается.

Для вас много чего было важно – сохранение своего государства, престиж, безумные проекты, захват территорий, прорыв в космос. Только жизнь людей была неважна. Совсем.

Вы не спрашивали согласия тех, кого приносили в жертву. Миллионы не вернувшихся из ГУЛАГа, полторы сотни тысяч расстрелянных СМЕРШем, неизвестное никому число убитых заградотрядами – никто из них не может высказаться по поводу того, осмысленна ли была их гибель? Не могут ничего сказать и крестьяне, погибшие в коллективизацию и в устроенные вами голодоморы, солдаты, не вырвавшиеся из котлов, куда загнали их ваши военачальники, как и солдаты, попавшие в плен к Гитлеру и погибшие там или перевезенные вами в собственные лагеря и сгинувшие уже на родине. Часто и дети их не могут – многих вы убили до того, как они успели завести детей. От их имени должны говорить другие. От их имени говорит "Мемориал", но вы пытаетесь уничтожить его. От их имени говорят лучшие наши писатели и журналисты, но вы объявляете их "иноагентами" и выдавливаете из страны. А в данном случае от их имени говорю я. И не спрашивайте, кто дал мне такое право – такое право не получают из чьих-то рук, такое право берут – "Я не избран, но я судья!".

Сейчас, когда во имя своих амбиций вы поставили мир на грань ядерной катастрофы, вы опять говорите, что готовы заплатить любую цену. Собственно, чего опасаться, когда "мы попадем в рай, а они просто сдохнут". Но вы не спросили, хотят ли люди в рай, как не спросили, хотят ли они лишиться в случае нового витка санкций привычной жизни – оказаться без телевизоров, стиральных машин, iPhone и компьютеров. Но вы уже устами высших чиновников сказали, что это для народа, в сравнении с поддержкой ваших безумств, ерунда – потерпим. Вы все про нас знаете.

С какой-то радости вы решили, что хотят люди не комфорта и благополучия, а химеры "русского мира", победы над Америкой и признания всей планетой величия нашего вождя. Вы даже уже сказали, что россияне воспринимают нападки на Путина как оскорбление страны – я, например, таких россиян вообще не знаю.

Справедливости ради, надо признать, что спросить вы и не можете – нет механизмов задавания вопросов обществу. Ни вас, ни ваших предшественников – Сталина и прочих – никто не выбирал. Парламента не было и нет – то есть нет людей, которые просто в силу своего положения зависящих от избирателей депутатов прислушиваются к мнению людей и стараются не действовать ему наперекор. Вы узурпировали не только власть, но и право говорить от имени народа. Не исключено, что вы верите, что народ и вправду думает именно так, как хочется вам.

Вы постоянно приписываете народу стремление жертвовать собой во имя государства. Вы говорите, люди отдали свои жизни за Победу. Но в большинстве случаев жизни просто отняли – мнения самих людей никто не спрашивал, на фронт, в массе своей, люди шли вовсе не добровольно, а по призыву. Из-за вашей безумной политики предвоенного периода в первые месяцы войны они оказались перед лицом врага плохо вооруженными и под командованием бездарных и непрофессиональных командиров. Их жизнями вы тогда заплатили за свои ошибки. Они были жертвами не только Гитлера, но и вашими жертвами – это вы их убили.

Это не отменяет того факта, что, действительно, были герои, которые сознательно жертвовали жизнью, хотя память о них вы уже практически похоронили под тоннами пошлой лжи.

И когда закончилась война, вы поняли, что люди вовсе не благодарны вам за Победу, а многие и счет готовы предъявить. Не зря же сразу после Победы вы начали новый тур террора, направленного во многом именно на тех, кто эту Победу завоевал.

Вы, сегодняшние, конечно, не проливаете столько крови, сколько ваши предшественники. Пока не проливаете. Но вы усвоили и развили традицию советского лицемерия. Полное отсутствие выборов, например, ужасно, но все же лучше, чем их наглая имитация. Вы устраиваете голосование на пеньках, говорите, что вас выбрали, хотя все знают, что никаких выборов не было. В результате люди перестают верить в возможность выборов как таковых, начинают думать, что всегда и везде это такое же жульничество, как у нас сейчас. Или так называемые общественные обсуждения при решении вопроса о строительстве новых объектов в жилых зонах. Можно просто сказать – что хотим, то и строим, заткитесь. Но вы имитируете общественное обсуждение, приводите каких-то "спортсменов", голосующих, как вам надо, фальсифицируете протоколы, а потом ссылаетесь на волю граждан.

Впрочем, не лицемерить вы, похоже, не можете. Как и не врать. У вас по три гражданства, у вас замки в разных странах, у вас самые большие в мире яхты, ваши жены, любовницы, собаки и дети за границей, в странах НАТО, а вы на голубом глазу призываете народ сплотиться вокруг вас, затянуть пояса и дать отпор коварной Америке. К Америке народ, надо признать эффективность вашей пропаганды, относится плохо. Но и вам не верит ни на грош.

В последние 20 лет вы последовательно разрушаете страну. Не специалист в экономике, но вижу растущие цены и вижу, что людям жить все тяжелее. Но скажу о другом. Вы сделали нашу страну врагом всего мира, вы поссорились с теми, кто мог бы быть нашими естественными союзниками, вы собрали вокруг себя находящиеся от вас в вассальной зависимости архаичные диктатуры, вы превращаете страну в провинцию Китая. Вы заменили суд фарсом, вы сделали средневековые пытки повсеместным явлением. Вы наполнили страну ложью, вы уничтожаете сами понятия совести и чести, вы выталкиваете в эмиграцию лучших наших сограждан. В стране нечем дышать.

Вы не просто ставите собственные интересы выше интересов страны – интересы страны для вас не существуют. Вы думаете только о собственной власти, деньгах и о том, чтобы вас признали властителями мира.

Шансы на возрождение у России появятся только после вашего ухода. Надеюсь, этого недолго ждать.

Леонид Гозман,

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