«Уехать в Боровляны»: что происходит с жильем в поселке под Минском 20.01.2022, 10:52

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Несмотря на статус «деревни», Боровляны по развитию опережают любой из спутников столицы.

К середине 2022 года Боровляны собираются превратить в город. Сейчас деревня идеальный кандидат для того, чтобы стать настоящим городом-спутником, а не удаленным спальным районом.

Сайт myfin.by посмотрел, как там обстоят дела с ценами на недвижимость и инфраструктурой.

Несмотря на то, что Боровляны все еще официально деревня Минского района, вместе поселками Лесной, Лесковка и Опытный, которые вплотную граничат с самими Боровлянами, они опережают любой из спутников столицы. Там проживает 42 тысячи человек, а это в 3 раза больше, чем в Фаниполе или Заславле.

При этом мы даже не считаем Копище и Новую Боровую, которые входят в состав Боровлянского сельсовета. Находятся они ближе к Минску и пользуются минской инфраструктурой, поэтому скорее всего будет решаться вопрос и о передаче Копища городу.

На самом деле Боровляны уже больше напоминают город-спутник, чем загородную деревню. Здесь многоэтажная микрорайонная застройка, собственная инфраструктура, а еще уникальная специализация — медицина. На территории сельсовета находится 10 учреждений здравоохранения. А это значит, что жители здесь не только спят, но могут функционировать полностью обособленно от Минска.

Пока что развитие официальных городов-спутников не учитывает того, что переезжающим просто негде будет работать. В Смолевичах до 2030 года собираются нарастить численность населения с 16 до 50 тысяч человек, но пока что получается, что из новых микрорайонов жители будут ездить работать в Минск или Великий Камень, а вечером возвращаться. А минчанину просто незачем ехать в Смолевичи, город не будет предоставлять каких-то важных услуг, которые можно получить только здесь.

А Боровляны могут функционировать как обособленный настоящий город-спутник. Даже если со статусом города и строительством нового жилья сюда потянет минчан или переезжающих из других городов поближе к Минску, которые не собираются работать в Боровлянах, город все равно останется живым. Часть выезжающих на работу не создаст тяжелой маятниковой миграции с ее нагрузкой на инфраструктуру, как если бы выезжал весь город. Так что город вряд ли ожидает участь спального района.

Все могло быть радужно, но проблемы здесь тоже возникают. Например, на эту численность населения в Боровлянах работают всего три школы. Детских садов здесь тоже не много. А еще многие работники медицины и образования получают 20% надбавку за работу в сельской местности, которой могут лишиться.

Цены и рынок недвижимости

Стоимость квадратного метра в Боровлянах сравнима и даже превышает стоимость в ближайших городах-спутниках: Фаниполе и Заславле. Здесь не найти цены ниже $1000 за квадратный метр, разве что квартира будет очень большой.

Квартир здесь продается не так много, чуть больше 60 (если включить поселок Лесной). За декабрь с домами и квартирами здесь провели только 27 сделок. Все это сделки на вторичном рынке.

Сейчас в Боровлянах нет развития в жилом строительстве, появляются только дома для очередников от МАПИДа. Однако со сменой статуса можно ожидать, что в город придут застройщики, потому что близость к Минску и существующая инфраструктура делают город привлекательным для строительства.

Самая дорогая квартира в Боровлянах

Дороже всего в Боровлянах обойдется квартира на 346 квадратных метров, которую продают в таунхаусе посреди частного сектора на пути в Минск. Здесь два уровня, современный ремонт, собственный гараж, терраса, детская площадка.

Построен дом был в 2018 году, а квартиру продают за $349 тысяч.

Самая дешевая квартира в Боровлянах

Однокомнатная квартира в кирпичном доме, который расположен в ста метрах от соснового леса. Здесь 34 квадратных метра площади, планировка с нишей в комнате, раздельным санузлом и встроенными шкафами. А еще удобное расположение, откуда можно за 15 минут добраться до Минска. Но фотографиями квартиры изнутри автор не поделился, вероятно поэтому и так дешево — $40 тысяч.

Квартира в Лесном с ремонтом

Еще одну однушку, на этот раз с хорошим ремонтом, продают в поселке Лесной. Это дом 2010 года, в квартире 40 квадратных метров и 9-метровая кухня. В квартире симпатичная светлая отделка, большая ванна и лоджия.

Дом расположен напротив леса. Просят за квартиру $51 900.

Квартира в новостройке без отделки

В будущем городе можно купить и новостройку с черновой отделкой в доме 2019 года. Установлены пластиковые стеклопакеты, металлическая дверь, а стены оштукатурены. В квартире индивидуальное отопление с газовым котлом Bosch. Здесь 65 квадратных метров, а стоит квартира $69 тысяч.

Дом в Боровлянах

Так как Боровляны все еще поселок и там можно купить землю с аукциона, то в продаже находится и дома. Но цены на них не меньше минских, потому что чаще всего это большие дорогие здания с хорошей отделкой и ремонтом.

Дом на 8 комнат с гаражом на две машины, мансардой, двумя ваннами и кухней-столовой на 368 квадратных метров обойдется в $155 тысяч. Стены дома возведены из газосиликатного кирпича и облицованы клинкерной плиткой, все коммуникации проведены. Но нет внутреннего ремонта.

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