Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета Казахстана 1 20.01.2022, 10:57

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Сенат опубликовал поправки в конституционные законы страны.

Экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте. Это следует из поправок в конституционные законы, опубликованных на сайте сената (верхней палаты) парламента страны.

Назарбаев сможет «выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его Палатами, на заседаниях Правительства Республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан», говорится в поправке к закону «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы».

При этом, согласно действующему закону о первом президенте, Назарбаеву также принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана (АНК) и Совет безопасности. Новые поправки предполагают, что это право у экс-главы государства отсутствует в связи с передачей полномочий председателя АНК президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

Накануне, 19 января, нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) одобрила законодательные поправки, предусматривающие отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности АНК.

18 января Назарбаев впервые после протестов появился на публике. Он заявил, что январские протесты и беспорядки в стране стали «атакой на Казахстан» с целью разрушить «устои государства» и призвал беречь независимость страны и дождаться результатов следствия по делам о погромах и убийствах в ходе протестов.

«В связи с публикациями в средствах массовой информации сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — заявил он.

Назарбаев передал полномочия главы АНК Токаеву в 2021 году, поста главы Совета безопасности он лишился во время протестов.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за повышения цен на газ. Они быстро распространились по всей стране и переросли в силовые столкновения. Самые ожесточенные стычки шли в бывшей столице страны Алматы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

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