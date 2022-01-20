Стало известно, в каких случаях грибники и ягодники в Беларуси будут платить налог

Стало известно, в каких случаях грибники и ягодники в Беларуси будут платить налог7
- 20.01.2022, 11:07
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В МНС пояснили поправки в Налоговый кодекс.
В этом году вступает в силу обновленный Налоговый кодекс. Согласно документу, подоходный налог будут исчислять с тех, кто при обосновании крупных покупок (например, машины или другого имущества) в доходах укажет продажу продукции с личного подворья и сезонный сбор дикоросов.
В первую очередь, это касается огородников, животноводов, пчеловодов, сборщиков ягод, грибов, орехов и других дикоросов.
Как отметили в МНС, налогом будет облагаться сумма, превышающая 200 базовых величин в течение года (6400 рублей). Налог (10%) будет взыматься с заработанного сверх этой суммы.