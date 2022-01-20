МИД РФ рассказал, когда Грызлов начнет действовать в Беларуси 2 20.01.2022, 11:52

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Борис Грызлов

Информацию сообщила Мария Захарова.

Новый посол России в Беларуси Борис Грызлов приступит к своим обязанностям до конца января. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Борис Вячеславович намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца текущего месяца», — сообщила Мария Захарова.

Напомним, 14 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Беларуси.

Информация о том что Грызлов станет послом в Беларуси появилась в российских СМИ в середине декабря прошлого года.

Борис Грызлов — экс-спикер Госдумы, председатель высшего совета «Единой России». С 2001 по 2003 год занимал пост министра внутренних дел, с 2011 по 2016 — постоянный член Совета безопасности России. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

За последние 2,5 года Грызлов — уже четвертый посол России в Беларуси. В российской Госдуме Грызлова называют «политическим тяжеловесом» и «человеком с репутацией», которому доверяет Владимир Путин.

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