«Пули залетали к нам в дом» 20.01.2022, 11:59

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Фото: AP

Рассказы жителей Алматы о столкновениях с силовиками на улицах.

Алматинцы продолжают показывать последствия беспорядков, которые произошли в городе в начале января. В ходе уличных столкновений пострадали многие квартиры, расположенные в непосредственной близости от площади Республики и резиденции президента. В некоторых случаях только чудом удалось обойтись без жертв. К примеру, в одном из домов трассирующая пуля едва не убила подростка. Снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от ребенка, сообщает currenttime.tv.

После того что случилось, сын Бахтияра Нурмагамбетова боялся заходить в свою комнату еще несколько дней. Мальчик сидел за компьютером, и пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы. Это произошло, когда силовики начали зачищать площадь от митингующих. Стреляли, судя по траектории, со стороны резиденции президента, которая находится всего в пятистах метрах от дома Бахтияра.

"Когда был слышен выстрел, уже понятно было, что это недалеко, что попало куда-то рядом. Сын, когда вышел из своей комнаты, не мог ничего сказать. Он замер и стоял. У него спрашивали: "Что такое?" Он молчит. Когда в комнату вошли, увидели, что тут дырка, уже тут начался пожар, уже понятно было, что к нам попало", – рассказывает Бахтияр Нурмагамбетов.

В другом жилом комплексе, который также расположен неподалеку от эпицентра уличных боев, шальные пули залетели в несколько квартир и никого не задели лишь по счастливому стечению обстоятельств. Шокированные жильцы делились фотографиями снарядов в общедомовом чате, пытаясь понять, куда следует обращаться.

"Пули залетали к нам в дом. Мужчина показывал пули. Он вышел на балкон покурить и, видимо, пуля шла на огонек. В общем, чуть не пристрелили мужика. Он потом показывал пулю и говорил: "Бог спас, мимо пролетело", – говорит Мадия Торебаева.

В общей сложности в ходе беспорядков в городе пострадало 37 квартир. Во всяком случае, именно такая цифра была озвучена в ходе аппаратного совещания в городской администрации. В некоторых случаях пострадала бытовая техника и мебель, но о жертвах пока не сообщается. Городские власти заверили, что восстановление ущерба будет производиться за счет местного бюджета.

"По 37 квартирам сейчас проводятся работы, снятие размеров соответствующими специалистами. На это уйдет у нас несколько дней, но мы к работам пока приступить не можем, и об этом оповестили и жителей, и КСК, поскольку в ближайшие два дня будут завершены оперативно-следственные мероприятия. Но мы параллельно работаем", – сказал заместитель градоначальника Алматы Мухит Азирбаев.

Седьмого января в семье Нурмагамбетовых теперь будут отмечать второе рождение их старшего сына. Алдияр, по словам родителей, очень долго приходил в себя после случившегося и в свою комнату вернулся только при условии, что его стол будет отодвинут как можно дальше от окна. Возмещения ущерба семья не ждет, поскольку главный ущерб для них – травмированная психика ребенка, восстановить которую одними только бюджетными средствами вряд ли удастся.

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