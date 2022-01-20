Диетологи назвали продукты, которые вернут «голливудскую улыбку» 1 20.01.2022, 12:08

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За зубами необходимо тщательно следить и ухаживать, а также выбирать правильный рацион.

Между тем, способствовать отбеливанию зубов и возвращению «голливудской улыбки» могут способствовать не только их постоянная чистка, но и некоторые продукты, пишут российские СМИ.

В первую очередь диетологи выделяют ярко-красную клубнику, которая благодаря яблочной кислоте в своем составе способствует разрушению мягкого налета и отбеливает зубную эмаль.

Соответственно, такой же эффективностью обладают и яблоки. От мягкого налета на поверхности зубы избавляют орехи и семена. Они же препятствуют появлению темных пятен на эмали, указывают эксперты.

И, наконец, сельдерей и богатые аскорбиновой, лимонной и пектиновой кислотами апельсины эффективно противостоят темным пятнам на эмали, обеспечивая зубам по-настоящему отбеливающий цвет.

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