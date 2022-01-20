«Не даром ходят слухи о тяжелой болезни Лукашенко» 20.01.2022, 12:15

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Все слишком противоречиво в голове тирана.

Почему однажды Лукашенко решил пойти против светлой миссии служения народу Беларуси мы гадать не будем. Просто сравним. У народа есть план: большинство желает снять диктатора с должности. Какой план у Лукашенко? Он размыт и «многовекторен»: поменять Конституцию и «не отдать любимую», пообещать свободные выборы или назначить Кочанову преемником или же женщине не место в политике… Все слишком противоречиво, не даром ходят слухи о тяжелой болезни Лукашенко, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Опасно то, что пока диктатор будет играться в сценарии, народа в Беларуси не останется. Высококвалифицированные кадры из наиболее перспективных и современных отраслей уже покинули страну, кто-то сидит в тюрьме. Численность рабочих на предприятиях промышленности тоже сокращается. Потому что к сугубо экономическим факторам (а мы уже писали, что в таком административно-командном формате, какой сейчас в Беларуси, никакого экономического чуда не достигнуть, старое бы сохранить), добавились политические репрессии. Это конечно влияет уже на всю экономику страны. Нет рабочих — проседает производство — нет продукции — нечего продавать — нет денег. И никакая Конституция это не исправит.

Более непонятна ситуация с преследованием людей за то, что они весной 2020 поддержали или отдавали свои подписи за Бабарико, Цепкало, Тихановскую. То есть люди действовали в рамках установленных правил по избранию президента, не нарушали законодательство страны. А теперь становятся объектом для применения карательных законов. Впрочем, не удивительно, все так же в рамках качелей «многовекторности» в голове тирана.

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