Российское вторжение в Украину: опубликованы главные сценарии 10 20.01.2022, 12:27

10,566

Что общего у РФ сейчас и СССР накануне вторжения в Афганистан?

У Кремля есть несколько вариантов вторжения в Украину по северному, центральному и южному направлениям. Однако захват и оккупация Украины Россией будет непростой задачей, на которую повлияют погодные условия, городские бои, организация командования и управления, логистика, а также боевой дух российских войск и украинского населения. Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал аналитический материал, посвященный возможному вторжению России в Украину.

Президент России Владимир Путин продолжает наращивать военное присутствие вблизи российско-украинской границы.

Россия разместила наступательные системы вооружения на расстоянии досягаемости. Среди этих систем — танки, самоходные гаубицы, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты малой дальности «Искандер» и буксируемая артиллерия.

Путин подкрепил это наращивание вооружений заявлениями о том, что Украина исторически является частью России и что Киев должен вернуться в состав России.

Политические цели России: для чего нужно вторжение в Украину

Кремль хочет того, о чем заявляет: прекращения и сворачивания расширения НАТО, удаления американского ядерного оружия из Европы и создания российской сферы влияния. Однако Путин может согласиться и на меньшее.

Главная цель Кремля — гарантия, что Беларусь, Украина и Грузия никогда не будут принадлежать ни к какому другому военному или экономическому блоку, кроме контролируемых Москвой, и что Россия будет верховным арбитром внешней политики и политики безопасности всех трех государств.

Москва утверждает, что без таких гарантий она будет вынуждена применить военную силу для защиты своих интересов и безопасности.

Военные варианты которые рассматривает Россия

Исходя из этих политических целей, у Кремля есть как минимум шесть возможных военных вариантов:

Передислоцировать часть своих сухопутных войск подальше от украинской границы — по крайней мере, временно — в случае успеха переговоров, но продолжать оказывать помощь пророссийским боевикам на востоке Украине.

Отправить регулярные российские войска в сепаратистские Донецкую и Луганскую области в качестве «миротворцев» и отказаться выводить их до тех пор, пока мирные переговоры не закончатся успехом и Киев не согласится выполнить Минские соглашения.

Захватить украинскую территорию к западу от Днепра, чтобы использовать ее в качестве разменной монеты или полностью включить эту новую территорию в состав Российской Федерации. Этот вариант представлен на рисунке 1:

Захватить украинскую территорию до реки Днепр, а также пояс, ведущий к Одессе, который соединяет российскую территорию с сепаратистской Приднестровской Республикой и отрезает Украине доступ к Черному морю. Кремль включит эти новые земли в состав России и обеспечит экономическую нежизнеспособность оставшегося украинского государства.

Захватить только пояс между Россией и Приднестровьем (включая Мариуполь, Херсон и Одессу), чтобы обеспечить снабжение Крыма пресной водой и заблокировать доступ Украины к морю, избежав при этом крупных боев за Киев и Харьков. Этот вариант представлен на рисунке 2:

Захватить всю Украину и вместе с Беларусью объявить о создании нового трехстороннего славянского союза великороссов, малороссов и белорусов. Этот вариант предполагает проведение операций, первая фаза которых представлена на рисунке 1, а вторая — на рисунке 3.

Из этих шести вариантов первые два с наименьшей вероятностью повлекут за собой значительные международные санкции, но вряд ли приведут к прорыву по вопросам НАТО или Минских соглашений из-за своего насильственного характера. Все остальные варианты влекут за собой серьезные международные санкции и экономические трудности и будут контрпродуктивны для достижения цели ослабления НАТО или отказа США от обязательств по обеспечению европейской безопасности.

Варианты с третьего по шестой могут достичь другой цели — уничтожения независимой Украины, эволюция которой в сторону либерального демократического государства стала основным источником разногласий среди кремлевских элит.

В третьем варианте Россия будет контролировать значительную часть территории Украины, но при этом оставит ее экономически жизнеспособным государством.

Четвертый вариант оставляет только аграрный остов Украины, но исключает оккупацию ее наиболее националистических регионов.

Пятый вариант оставляет большую часть Украины свободной, но при этом ограничивает ее доступ к морю и несет меньшие оккупационные издержки.

Варианты четыре и пять — захват пояса от Тирасполя до Мариуполя — осложняются тем, что нет рельефных особенностей, рек или горных хребтов, ведущих с востока на запад, которые могли бы служить естественной линией разграничения для этой оккупированной территории. Новая граница пройдет по бесчисленным полям и лесам, и ее будет трудно оборонять.

Шестой вариант означает оккупацию всей страны и решение проблемы ассимиляции 41-миллионного населения, которое может активно и пассивно сопротивляться оккупации в течение многих лет. Для контроля над населением и охраны новых границ со странами НАТО потребуются оккупационные силы значительной численности. Украинцев на любой из оккупированных территорий может ожидать насильственная русификация, которую народ пережил при таких правителях, как Екатерина II, Александр II, Сталин и Брежнев.

Возможные пути вторжения России в Украину

Вторжение РФ в Украину: Северный маршрут

Россия может продвигаться к Киеву по двум маршрутам. Первый — 240 км по дороге через российские Новые Юрковичи на Чернигов и Киев. Второй маршрут — 320 км через Троебортное в России на Конотоп, Нежин и Киев. Если Минск согласится на предоставление своих автомобильных и железнодорожных сетей, российская армия сможет обойти украинские оборонительные сооружения вокруг Киева и подойти к ним с тыла по 240-километровой оси от Мозыря в Беларуси на Коростень и Киев.

Вторжение РФ в Украину: Центральный маршрут

Россия может продвигаться на запад по трем маршрутам. Первый может включать 320-километровую ось, проходящую через Белгород, Харьков, Полтаву и, наконец, Кременчуг. Второй маршрут может включать 225-километровую ось, через Донецк на Запорожье; возможен также маршрут из Донецка на Днепр. Третий путь — продвижение российских войск вдоль побережья в направлении Мариуполя, Бердянска и Перекопского перешейка, соединяющего Крым с Украиной.

Вторжение РФ в Украину: Южный маршрут

Россия может пойти через Перекопский перешеек, чтобы захватить Херсон и получить источник пресной воды для Крыма, и одновременно продвигаться к Мелитополю, чтобы соединиться с российскими силами, двигающимися вдоль побережья Азовского моря. Если бы Россия попыталась осуществить пятый вариант, то именно это стало бы главной атакой в сочетании с наступлением вдоль побережья в направлении Мариуполя и Бердянска. Но этот маршрут сложнее всего с точки зрения логистики из-за отсутствия железной дороги вдоль побережья Азовского моря и основной оси продвижения.

Если в задачи России входит лишение Украины доступа к морю, ей придется захватить Одессу.

Некоторые прогнозируют, что это будет сделано с помощью высадки возле Одессы амфибийных и воздушно-десантных сил, которые соединятся с механизированными силами, приближающимися с востока. Если Россия намерена завоевать всю страну, ее войскам придется захватить Одессу (портовые сооружения которой облегчат российскую логистику), а также пересечь реку Днепр в нескольких местах, чтобы пройти с боями еще 570—1200 километров на запад и занять всю Украину до границ с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Если вторжение в Украину произойдет: перспективы успеха российских войск

Российские вооруженные силы превосходят украинские в воздухе и на земле, Россия приобрела большой опыт проведения общевойсковых операций в Сирии, а местность благоприятствует наступательным действиям механизированных соединений. Однако истинный расчет военного успеха может быть сделан только после начала столкновения вооруженных сил. Кроме того, есть несколько нематериальных факторов, таких как погода, городские бои, командование и управление, логистика и мораль, которые могут сыграть значительную роль на начальных этапах войны.

Что общего у России-2022 и СССР накануне вторжения в Афганистан

Нынешняя ситуация до жути напоминает решение СССР о вторжении в Афганистан в 1979 году. Тогда небольшая группа в Политбюро приняла решение самостоятельно, основываясь на ошибочных разведданных, неправильном понимании международной обстановки, чрезмерно оптимистичных сценариях успеха и слабом понимании международных политических и экономических издержек, с которыми они столкнутся.

Расчет соотношения риска и выгоды от достижения Россией своих политических целей должен удержать ее от вторжения. Лучшим вариантом было бы продолжать бряцать оружием, вести дипломатические переговоры и помогать пророссийским силам на востоке Украины, но воздержаться от полноценного вторжения. Однако президент Путин выдвинул громкие требования и угрозы, от которых будет очень трудно отступить.

Если просчеты, эмоции и плохое антикризисное управление возьмут верх над рациональными расчетами и приведут к конвенциональной войне, международная обстановка радикально изменится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».