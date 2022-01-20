Житель Новополоцка разбросал «ежей» на пути автопробега ябатек 9 20.01.2022, 12:50

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Руслан Слуцкий

Белоруса незаконно осудили на 11 лет колонии.

В Полоцке 20 января огласили приговор Руслану Слуцкому, сообщает «Весна».

38-летнего Руслана Слуцкого задержали 20 января прошлого года. Его обвинили в том, что разбросал самодельные «ежи» по маршруту следования провластного автопробега «За единую Беларусь», который проходил 28 октября. В результате его действий якобы прокололись колеса в четырех автомобилях, которые ехали впереди колонны.

Следствие расценило это, как «акт терроризма». «Потерпевшими» по делу были признаны около 70 участников автопробега. Кроме того его Слуцкого обвиняли в «покушении на приведение в негодность железнодорожных путей».

Лукашенковкая судья незаконно признала мужчину виновным и назначила 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Именно на таком наказании настаивал прокурор.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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