Токаев не доверяет спецслужбам Казахстана? 20.01.2022, 12:57

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Фото: ТАСС

Интересные бэкграунды задержанных силовиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в комитете национальной безопасности после кровопролитных антиправительственных протестов. Выдвигаются предположения, что некоторые сотрудники спецслужбы предположительно действовали против президента.

Вопросов о том, что же все-таки произошло в первых числах 2022 года в Казахстане, — не счесть, передает «Радио Азаттык».

Понятно, что в стране на протяжении нескольких дней продолжались общенациональные антиправительственные протесты с участием десятков тысяч недовольных граждан. Но что происходило в высших эшелонах власти — сплошной туман.

Очевидно, что во время захлестнувших всю страну демонстраций между сторонниками первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его преемника, президента Касым-Жомарта Токаева, произошли столкновения и Токаев вышел из этой схватки победителем.

По-прежнему есть множество предположений о том, кто на чьей стороне был в правительстве, но быстро закатившаяся карьера нескольких членов семьи Назарбаева производит впечатление, что Токаев и его сторонники больше не доверяют им и не будут их терпеть.

Один орган, где ситуация кажется немного более ясной, — это комитет национальной безопасности (КНБ).

5 января, когда какие-то неустановленные группы, по всей видимости, перехватили контроль над акциями протеста в регионах на востоке и юге Казахстана и в нескольких городах вспыхнуло насилие, Токаев снял с должности влиятельного соратника Назарбаева председателя КНБ Карима Масимова, который позднее был взят под стражу.

Позднее Токаев пояснил, что во многих случаях комитет назбезопасности самоустранился как раз тогда, когда в результате протестов начинался хаос, что особенно было заметно в Алматы, где здание департамента КНБ подверглось разграблению, были похищены оружие и документы.

ОДИН ИЗ МНОГИХ

Масимов, обвиненный в заговоре с целью насильственного свержения власти и злоупотреблении служебным положением, находился на госслужбе на протяжении многих лет, дважды занимал пост премьер-министра при Назарбаеве, работал министром транспорта и коммуникаций, министром экономики и бюджетного планирования, государственным секретарем и руководителем президентской администрации. В 2016 году он возглавил КНБ.

Но Масимов был лишь одним из многих уволенных из КНБ.

17 января стало известно, что племянник Назарбаева Самат Абиш официально освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ.

Ранее сообщалось, что Абиш был снят с должности вместе с Масимовым, но в КНБ сначала отрицали это, затем заявили, что Абиш находится на своем посту, а позже сказали, что он просто вышел в отпуск.

Но три других заместителя председателя КНБ — Марат Осипов, Даулет Ергожин и Ануар Садыкулов — также были сняты с должностей 9 января. Вскоре двое последних были арестованы.

Осипов был кадровым работником службы безопасности, начинавшим работу в КГБ в 1986 году. С тех пор он работал в центральном аппарате КНБ Казахстана, за исключением периодов с 1999 по 2001 год и с 2013 по 2016 год, когда он возглавлял департамент КНБ в Алматы, который покинул, став заместителем председателя КНБ в январе 2016 года.

Осипов пока не задержан.

ИНТЕРЕСНЫЕ БЭКГРАУНДЫ

Ергожин и Садыкулов были арестованы 13 января. У них довольно интересный опыт работы.

Ергожин не работал в сфере безопасности или силовых органах до своего назначения заместителем председателя КНБ в ноябре 2016 года, всего через два месяца после того, как Масимов стал главой КНБ.

Ергожин был занят в энергетическом секторе и в государственных финансовых структурах. С 1998 по 2007 год работал в «КазТрансОйле», Северо-Каспийском проекте «КазМунайГаз» и «КазМунайТениз». После этого Ергожин работал в министерстве финансов, где с 2007 по 2008 год был вице-министром и занимал там еще пару высоких должностей, прежде чем был назначен заместителем председателя КНБ.

Садыкулов был командиром элитного подразделения спецназа КНБ «Арыстан» и большую часть своей карьеры перемещался между КНБ и Службой государственной охраны, но в январе 2020 года он вернулся в комитет в качестве заместителя председателя.

Садыкулов также был членом Совета безопасности, который возглавлял Назарбаев, пока Токаев не сместил его с поста председателя 5 января — в тот же день, когда президент снял с должности Масимова.

Пресс-секретарь Назарбаева позже заявил, что 81-летний Назарбаев покинул пост главы Совбеза добровольно.

Большую часть своей карьеры Садыкулов был должностным лицом Службы госохраны, отвечающей за безопасность президента. В эту службу он пришел в 1992 году, возглавил ее в 2013 году, затем стал заместителем председателя КНБ (в первый раз) в 2014 году.

С июня 2019 года по январь 2020 года он вновь возглавлял Службу охраны президента, а затем опять стал заместителем председателя КНБ и начальником «Арыстана».

Осипов также трудился в рядах Службы охраны президента с 1999 по 2001 год. Это единственный период в его трудовой биографии, когда он не работал в КНБ.

Новым главой КНБ Казахстана стал Ермек Сагимбаев, который ушел с поста главы Службы государственной охраны, чтобы приступить к новым обязанностям.

Истории Осипова и Садыкулова говорят о том, что должностные лица из КНБ и Службы госохраны постоянно переводились из одной структуры в другую. Сагимбаев и сам работал в КНБ с 1994 по 2006 год, после чего перешел в Службу госохраны.

Сагимбаев, несомненно, имел тесные связи в КНБ и, вероятно, был одним из тех, кто первым узнал о возможных действиях членов КНБ против Токаева. Его назначение главой КНБ, очевидно, рассматривается как знак доверия к нему Токаева.

Всего через два месяца после того, как Назарбаев сложил с себя президентские полномочия 19 марта 2019 года и передал Токаеву пост президента, Сагимбаев был назначен заместителем начальника Службы госохраны, а 25 августа 2021 года возглавил эту службу.

За последние недели был уволен один первый заместитель председателя Абиш, трое из семи заместителей председателя потеряли свои должности.

Это значительная реорганизация в руководстве самой важной службы безопасности страны, и она показывает, насколько невысоко доверие к КНБ после беспорядков в стране.

Токаев назначил двух новых заместителей председателя — Бакытбека Косжанова и Аскара Амерханова — в тот же день, когда были отправлены в отставку Осипов, Ергожин и Садыкулов.

Косжанов — кадровый сотрудник КНБ, начавший работать там в 1994 году. Есть информация, что в 2012 году Косжанов был одним из 24 чиновников, включенных в комиссию по контролю за использованием финансовых ресурсов при перераспределении сырья и инфраструктуры для промышленных проектов.

«КАРДИНАЛЬНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ»

Подобная осведомленность может оказаться весьма полезной для отслеживания денег, которые могут быть выкачаны из государства нынешними или бывшими чиновниками, либо членами небезызвестной богатой семьи Назарбаева.

Председателем этой комиссии был Кайрат Келимбетов, занимавший посты министра экономического развития и торговли, министра экономики и бюджетного планирования и председателя Национального банка Казахстана. Он является управляющим Международным финансовым центром «Астана».

Амерханов также является кадровым сотрудником КНБ, заступившим туда на службу в 1995 году. В 2004 году Амерханов был назначен заместителем начальника антитеррористического центра КНБ.

6 мая 2020 года Амерханов был одним из двух десятков чиновников, которых Токаев наградил специальными наградами, присвоив ему и Сагимбаеву звание генерал-майора. Масимову тогда же присвоили звание генерал-лейтенанта.

Токаев принял отставку правительства Казахстана 5 января. В новом правительстве министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сохранил должность, а министр обороны Мурат Бектанов 19 января был отправлен в отставку.

Судя по большому количеству отстраненных от должностей, у Токаева и его сторонников, похоже, есть подозрения, что в бурные дни протестов КНБ предпринял действия против его власти.

Это также объясняет заявление Токаева от 11 января о кардинальной реорганизации всей системы национальной безопасности. Он также распорядился укрепить Национальную гвардию «количественно и качественно», «увеличить численность подразделений спецназначения МВД и Нацгвардии».

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