Испанцам младше 35 лет будут доплачивать по 250 евро в месяц 1 20.01.2022, 13:09

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Власти страны решили ввести «субсидию на самостоятельность».

В Испании решили помочь молодым людям стать более самостоятельными. Молодежь сможет претендовать на субсидию в размере 250 евро в месяц, чтобы перестать жить с родителями.

Получить выплату смогут испанцы в возрасте до 35 лет с годовым доходом ниже 24 318 евро. Субсидию будут выплачивать в течение двух лет. Эта мера принесет пользу примерно 50 тыс. человек, пишет El País.

Насколько ощутимой будет эта выплата? В октябре 2021 года сообщалось, что средняя зарплата молодежи в Испании — 970 евро.

До 55% людей в Испании в возрасте 22—29 лет живут с родителями — это один из самых высоких показателей в Европе. По данным Евростата, испанцы покидают свой семейный дом в возрасте 30 лет, что почти на четыре года позже среднего показателя по ЕС.

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