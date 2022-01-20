Обвал на бирже разорил россиян 6 20.01.2022, 13:27

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Индекс Московской биржи рухнул на 24% по сравнению с пиками в октябре.

Известная почти век аксиома о том, что «толпа» приходит на рынок последней, как правило покупая вершину перед неминуемым обвалом, нашла очередное подтверждение в России, пишет finanz.ru.

Стремительное крушение рынка акций январе, которое вошло в топ-4 крупнейших за последнее десятилетие и спалило 31 млрд долларов в пересчете на капитализацию индекса РТС, застигло врасплох сотни тысяч инвесторов-новичков, которые приходили на рынок в прошлом в году в надежде заработать и спасти сбережения от инфляции.

По данным МосБиржи, за 2021 год количество физических лиц, имеющих брокерские счета, увеличилось почти вдвое и достигло порядка 17 миллионов. При этом активность частных инвесторов побила все рекорды: ежемесячно сделки совершали около 2 миллионов человек.

За год «частники» вложили в акции на МосБирже 532 млрд рублей, наслаждаясь ралли, которого рынок не видел много лет. В течение года индекс МосБиржи, включающий акции 43 крупнейших отечественных компаний, восемь месяцев подряд переписывал исторические максимумы, чего не было ни разу с 2003 года.

По данным ЦБ, совокупный портфель вложений «физиков» в акции российских компаний на 1 октября достигал 2,6 триллиона рублей. В этом месяце фондовые индексы установили максимумы, после чего началось снижение, которое с наступлением нового года превратилось в полноценный обвал.

На утренних торгах в среду, 19 января, индекс МосБиржи терял 14% с начала месяца, а от пиков, показанных в октябре, рухнул более чем на тысячу пунктов, или 24%. В результате весь рост рынка, показанный в прошлом году, был уничтожен, а массовый инвестор, покупавший акции, оказался в убытках.

Самой популярной бумагой в портфеле частного инвестора по итогам прошлого года стал «Газпром». Его доля составила 32,2%, или примерно 837 млрд рублей в денежном выражении (если ориентироваться на статистику ЦБ).

С начала года бумаги газовой монополии падали на 18%, что могло принести 150,6 млрд рублей убытка держателям-физлицам.

Вторым по популярности эмитентом стал Сбербанк (22%). Причем в его акции вложилось рекордное число частных инвесторов - 1,1 миллиона. Из них почти 500 тысяч купили бумаги в прошлом году.

Январский обвал опустил котировки Сбера на 25%, до минимумов с ноября-2020. А значит, все, кто приобретал их в ходе прошлогоднего биржевого бума, оказались в минусе.

В обыкновенные бумаги Сбера россияне могли вложить 437 млрд рублей, следует из расчетов finanz на основе статистики биржи и ЦБ. А значит, убыток в январе мог составить 109 млрд.

Третьей по популярности бумагой стал «Норникель» - 12,5%, или 325 млрд рублей. Его котировки падали в моменте на 14%, что могло принести 45,5 млрд рублей убытка.

На «Лукойл» пришлось 8,6% в портфеле частного инвестора, или 223 млрд рублей. Падение почти на 9% отрезало от этой суммы 20 млрд. Впрочем, бумаги крупнейшей частной нефтяной компании оказались устойчивее других к биржевой панике и практически полностью восстановились к концу торгов 19 января.

На акциях ВТБ (5,4% в портфеле, или 140 млрд рублей) физлица могли потерять порядка 20 млрд рублей на пике падения, достигавшего 14,5%.

Таким образом, только на пяти голубых фишках частные инвесторы могли понести 345 млрд рублей убытка. А с 1 октября потери могли превысить 600 млрд рублей (если предположить, что портфель «физиков» примерно соответствует составу индекса МосБиржи).

Многим инвесторам пришлось свои убытки зафиксировать. Последняя волна падения рынка, во вторник, 18 января, сопровождалась массовыми маржин-коллами физических лиц, рассказали VPost представители брокерских компаний.

Именно частные инвесторы поддались паники и сбрасывали бумаги, в то время как продажи институциональных клиентов были не так уж значимы, согласна Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Это неудивительно: розничные инвесторы, которые приходили на рынок в период роста, впервые столкнулись с такой волатильностью, указывает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Что дальше?

На торгах в среду, 19 января, индекс МосБиржи отскочил на 3,24%, а РТС - на 3,45%. Но осталось ли самое страшное позади, неясно. «Российский рынок акций, как и экономика в целом, выглядят очень слабо и уязвимо», - отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Ответ на вопрос, достиг ли рынок дна, похоже, будет отрицательным, считает ведущий аналитик Газпромбанка Эрик Де Пой: сказывается не только геополитический фон, но и опасения в связи с окончанием периода мягкой денежной политики ФРС.

Орлова, напротив, считает, что сценарий смягчения ситуации более вероятен, чем ее нагнетания. Во-первых распродажи исходили не от нерезидентов, а от российских инвесторов, более чувствительных к теме войны с Украиной, а во-вторых, масштаб падения рынков был больше вызван ситуацией с ликвидностью, чем изменением отношения инвесторов к российским активам , объясняет она:

«Рынок облигаций отреагировал первым, тогда как рынок акций серьезно запаздывал, а курс рубля до сих пор находится в относительно хорошей форме».

Российские активы остаются в заложниках у геополитики: в случае дальнейшей эскалации ситуации, в худшем сценарии фондовые индексы могут обвалиться еще на десятки процентов, предупреждает инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Западные деньги по-прежнему очень значимы для рынка, отмечает он, а их бегство способно отправить акции на поиски нового дна.

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