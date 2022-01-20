«Человек, получивший огромные активы»: что известно о тайной племяннице Путина 2 20.01.2022, 13:43

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Анна Цивилева

Журналисты раскрыли новые детали своего расследования.

Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна – двоюродная племянница президента Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании издания "Агентство". Журналисты также выяснили, что при переходе на госслужбу супруг передал Анне свою долю в одной из крупнейших угольных компаний в России – "Колмар".

Как утверждают авторы расследования, девичья фамилия Цивилевой – Путина, а не Логинова, как утверждается в публикациях СМИ (фамилию Логинова она получила после того, как вышла замуж за врача-психиатра Льва Логинова). Родилась Анна в Иванове, а ее отец – двоюродный брат президента России.

Об этом расследовании журналисты currenttime.tv поговорили с автором "Агентства" Михаилом Рубиным.

– С чего началось расследование? Была инсайдерская инфа о жене губернатора Цивилева, или все началось с фотографии?

– В последнее время вообще было много разговоров про Цивилеву, потому что люди, которые бывали в Кемерове, рассказывали, что она какая-то необычная, что она губернатор. То есть таких разговоров было достаточно много. Чиновники, которые туда приезжали, просто люди, которые видели, как устроена власть в Кемеровской области, понимали, что что-то не так.

Ну как не так? Обычная супруга губернатора. Понятно, это супруга губернатора, она не участвует в управлении регионом. Здесь было понятно, что происходит что-то необычное, в том числе у нас были собеседники, которые рассказывали, что происходит что-то необычное. Необычное было то, что она явно принимала участие в управлении Кемеровской областью. На совещаниях она могла встрять в разговор, начать давать кому-то поручения – и при этом долгое время никаких должностей. Она возглавляет один из советов, но он, конечно, не может ничем управлять. Это было странно.

Отдельные наши собеседники слышали, что она непростая женщина, что она состоит в каком-то родстве с Владимиром Путиным, поэтому этой историей заинтересовались и стали разбираться. А дальше выяснилось, что доказательства лежат на поверхности: есть книжка, старая биография Владимира Путина, которая написана еще в 2003 году, это вполне себе неофициозная, но полуофициальная биография Владимира Путина. В каком смысле официальная? Автор Олег Блоцкий общался с Путиным и его родственниками. Путин сам благословил его пообщаться со своим двоюродным братом Евгением, и тот надавал ему фотографии из семейного архива.

И вот мы стали смотреть эти фотографии в этой книге, а там даже смотреть нечего, там Путин с семьей своего двоюродного брата и дочь этого самого двоюродного брата. Двоюродная племянница Путина Анна уж очень похожа на Цивилеву. В этом смысле ей можно сделать комплимент, есть люди, которые безумно просто изменились по сравнению со своими подростковыми годами. Анна Евгеньевна осталась на себя похожей, хотя прошло уже много лет, фотографии сделаны где-то в 80-х, она явно и явно похожа.

Дальше мы стали смотреть, где жила эта семья. Семья жила в Ивановской области, в самом Иванове по улице Сакко, несложно было найти квартиру, где они были прописаны, мы стали смотреть, кто владел этой квартирой. И вот там перечисляется: это официальная выписка Росреестра, никаких секретов тут тоже нет. Там тот самый Евгений Путин, двоюродный брат его, жена и такая Анна Евгеньевна Логинова, то есть понятно, что дочь по отчеству, а фамилия другая – Логинова.

А дальше все по открытым данным проверяется: неофициально называли Логиновой девичью фамилию Анны Цивилевой, а это, конечно, никакая не девичья фамилия. Мы тоже стали разбираться в документах. Это не девичья фамилия, это фамилия ее первого мужа. И существует такой человек Лев Логинов, тоже, естественно, жил в Иванове, работал, был ее коллегой в психиатрической больнице в Ивановской области. Они вместе работали, поженились, и это ей дало возможность, так совпало, ей в этом смысле повезло скрыть фамилию. Вот, собственно говоря, и все.

Существуют, конечно, и какие-то косвенные доказательства связи. Например, компания "Колмар", которой сейчас владеет Анна Цивилева, – это важная компания, это не просто название, это компания, которая претендует войти в топ-5 крупнейших угледобывающих компаний. Это очень дорогая компания, ее активы стоят несколько миллиардов долларов.

– Чем компания "Колмар" отличается от других угледобывающих компаний, какие факты обнажают коррупционную составляющую?

– Ни Анна Цивилева, ни ее муж Евгений никогда в жизни не зарабатывали столько денег, чтобы купить такую компанию. Что такое купить угольную компанию? Огромные, огромные деньги. У них столько денег не было. Ответ очень простой: они эту компанию получили от друга Путина – Геннадия Тимченко. Вообще одного этого факта в принципе было бы достаточно, чтобы нам всем когда-то журналистам заинтересоваться "Колмаром", потому что Тимченко с обычными людьми, как правило, не работает. А уж тем более чтобы он каким-то людям, там понятно, что это через цепочку лиц, это я немножко облегчил, но в целом произошло это именно так, через цепочку лиц Тимченко фактически передал эту компанию чете Цивилевых.

Дальше эта компания тоже не осталась простой компанией. Угольный бизнес не очень простой, он требует инвестиций, опять же, денег у них не было. Откуда чета Цивилевых взяла деньги? Очень просто – из государственного бюджета.

"Колмар" за последнее время получил 11 миллиардов рублей бюджетной помощи. В смысле это не прямые деньги, конечно, это инвестиции, им не приходилось строить какие-то подъездные пути для того, чтобы вывозить уголь и так далее. Это все взяло на себя государство, еще раз, это огромные инвестиции, они получали льготные кредиты. Вообще на самом деле мы не можем оценить, сколько помощи компания племянницы Путина получила от государства, потому что специально под нее создали так называемую территорию опережающего развития в зоне работы компании. Что такое территория опережающего развития, совершенно неважно. Важно, что это огромные налоговые льготы, они освобождены от многих-многих налогов помимо того, что они еще и получали деньги.

Если все это объединить, то получается такая очень неприятная история: что родственнице президента передали фактически очень дорогой актив и дали возможность зарабатывать.

Здесь есть еще одно важное обстоятельство, о котором нельзя не сказать: муж ее стал губернатором, она же жена губернатора Кемеровской области. Муж ее тоже стал губернатором по решению Владимира Путина, и тоже получается как-то странно: он стал губернатором не до брака, а через много лет после. Они получили вначале угольную компанию, а потом после того, как он на ней женился, он стал губернатором огромного угольного региона, региона с населением в 2,5 миллиона человек.

О чем это нам говорит? Тут, к сожалению, напрашиваются очень простые ассоциации – ассоциации с феодальными временами, когда родственникам царей, князей великих раздавали какие-то наделы, раздавали государственные земли. Так получается и здесь. Такая, к сожалению, очень средневековая история.

– В инфографике расследования Анна Цивилева теперь стоит в одном ряду с Катериной Тихоновой, Алиной Кабаевой и Светланой Кривоногих. Все они получали ценные активы от друзей Путина.

– Анна Цивилева – это человек, который действительно получил при помощи государства огромные-огромные активы. Мы не знаем, чем руководствуется Владимир Путин. Но мы совершенно точно понимаем, что все его родственники – очень обеспеченные люди, которые получают большие государственные активы.

Брат Анны – тоже не случайное совпадение. Брат Анны получил пост зампреда "Газпрома", вообще огромной компании. Светлана Кривоногих получала от друзей президента, так называемых номиналов, дорогущие подарки в виде недвижимости в первую очередь, и бизнеса тоже. Родственники Алины Кабаевой – то же самое. Что касается Анны Цивилевой – это чуть более сложная история.

Муж Анны Цивилевой получил вообще огромный бизнес. Тут существует два подхода, как к этому можно относиться. Есть одна параллель с Катериной Тихоновой. Она вышла замуж, и ее муж Кирилл Шамалов тут же получил приданое. Вот это называется словом "приданое", потому что его сделали совладельцем компании "Сибур", это такой огромный актив, тоже, кстати, государственный. Вообще ему дали государственную собственность, потому что "Сибур" когда-то выделили из "Газпрома" и дальше передали друзьям президента.

Очень похожую историю мы видим с Цивилевой, можно к этому как-то так подходить, возможно, это царское приданое в помощь. Другое дело, что кто является конечным собственником всех этих активов? Опять же, по известным историям легко судить. Брак Тихоновой с Шамаловым продлился недолго, они прожили вместе несколько лет, после чего развелись. Что случилось дальше с "Сибуром"? "Сибур" у Шамалова тут же отняли. И вот даже недавно были новости, его даже вывели из совета директоров.

Что это значит? Это значит, что все эти активы принадлежат, конечно, не этим людям, им их, возможно, дают не навсегда. Мы же не знаем, поссорятся завтра Цивилева с Цивилевым. Потому что Сергея Евгеньевича Цивилева тут же снимут с поста или отнимут у них "Колмар". В общем, мы не знаем, как это устроено. Понятно, что все это в итоге, как считают многие источники, принадлежит лично самому Путину.

– Какой образ в медиа до выхода расследования был у Анны Цивилевой?

– Анна Цивилева – это не тот человек, который любит держаться в тени. Всегда у нас, когда выходит расследование про каких-то очередных людей, близких к Путину, я знаю, что существует часть аудитории, которая начинает сочувствовать: "Вот людям так уж совпало, что они оказались близки к Владимиру Путину, а они хотели вести тихую незаметную жизнь". Это не случай Анны Цивилевой.

Анна Цивилева – человек, который хочет быть заметным. В этом нет ничего плохого, не хочу, чтобы это звучало осуждающе. Просто важно подчеркнуть, что Цивилева – это не человек, который тихо получил от своего родственника, так уж сложилось. Мы не можем говорить, что так сложилось, что она получила от своего родственника какую-то дорогую подачку и тихо сидит.

Нет, Анна Цивилева хочет быть видным человеком. Как это видно? В интернете можно найти огромное количество, каждый человек может проделать это расследование очень легко, как раз не затратит много времени, достаточно ввести имя и фамилию Анны Цивилевой в ютуб, и дальше, надеюсь, там будет выпадать наше расследование, но кроме этого, можно увидеть огромное-огромное количество очень комплиментарных роликов.

Анна Цивилева участвовала в шоу, как мне показалось, но я не буду говорить, что прямо за деньги, но, по крайней мере, где ведущие почему-то были уж очень к ней лояльны, ей чуть ли не кланяются, очень много всего комплиментарного по отношению к ней. А есть просто откровенно пропагандистские ролики. Анна Цивилева возглавляет в Кемеровской области такой совет по вопросам попечительства, помогает сиротам и так далее. Она примерно этим как бы формально и занимается. Этот совет получает деньги от местного бизнеса и отправляет людям какие-то подачки. Анна Цивилева на всем этом не стесняется пиариться, там через слово "благодаря совету", "благодаря Анне Цивилевой", "она вот так вот помогает", ее расхваливают.

То есть она тот человек, который считает важным привлекать к себе внимание и быть довольно публичным человеком. Кстати, это было заметно. Когда ей звонил за комментарием, я, кстати, сам думал, что будет какой-то человек, который испугается сразу журналистов. Но пока она не услышала мой вопрос, ее, в принципе, сам факт общения с прессой не пугал.

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