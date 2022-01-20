Власти повысили цены на питание в школах и детских садах 2 20.01.2022, 13:47

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На детей денег не осталось.

В Беларуси с 21 января повысят денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования. Обеды в обычных детских садах подорожают в среднем на 7,6%, а в санаторных — на 16,2%. Что касается питания школьников, то заметнее всего оно подорожает для детей 11−13 лет, рост составит почти 19%. Такой скачок в ценах будет из-за еще одного новшества чиновников, они меняют возрастные группы по питанию. В последний раз денежные нормы питания в учреждения образования повышали 18 июня прошлого года. Zerkalo.io посмотрело, как с 21 января изменятся цены на обеды в детских садах и школах.

Что изменили по возрасту детей в садиках и школах

Что касается питания в детских садах, то власти откорректируют возрастные группы. Сейчас денежные нормы расходов на питание прописаны для детей от 1 до 2 лет и от 3 до 6 лет, а с 21 января — от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет. Первую категорию решили отредактировать, по всей видимости, из-за неоднозначного деления, при котором на бумаге «теряются» дети от 2 до 3 лет. Хотя по факту их относят к первой группе. Сейчас же чиновники решили убрать этот пробел. Что касается включения во вторую категорию детей от 6 до 7 лет, то в Минобразования объясняют это тем, что группах встречаются обучающиеся такого возраста, поэтому также решили убрать пробел, который возник на бумаге.

В школах сейчас детей разделяют на три возрастные группы по питанию: первая — с 6 до 10 лет, вторая — с 11 до 13 лет, третья — с 14 до 17 лет. С 21 декабря будет две возрастные группы: первая — с 6 до 10 лет (1−4 классы), а вторая — с 11 до 18 лет (5−11 классы). То есть чиновники прописали не только возраст, но и классы, а также включили в последнюю группу детей с 17 до 18 лет (сейчас на бумаге питание для них не прописано).

Как изменится стоимость питания в детских садах и школах

В таблицах приведены денежные нормы расходов на питание, которые будут действовать с 21 января (в скобках — те, которые действуют сейчас). Уточним, что мы прописали в таблицах новые возрастные категории.

«Будут изменятся в сторону увеличения денежной нормы расходов на питание. Стоимость продуктов растет», — уточнили в Минобразования журналисту, который звонил как физлицо.

Напомним, с 1 апреля 2014 года родители оплачивают 100% стоимости питания своих детей в учреждениях дошкольного образования. Ранее родители возмещали 60% стоимости питания в детских садах, 40% стоимости дотировало государство.

В школах бесплатное двух- или трехразовое питание получают дети из малообеспеченных и многодетных семей.

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