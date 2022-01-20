Многодетная белоруска сходила в магазин по «продуктовым карточкам» 20.01.2022, 14:28

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Сколько удалось сэкономить?

С 17 января в некоторых магазинах белорусам стали предлагать 10%-ную скидку. Рассчитывать на нее могут «социально уязвимые категории населения», а это пенсионеры, многодетные родители и те, чей доход в месяц составляет не более 288 рублей. Чтобы скидку на кассе применили, нужно оформить специальную карточку или поменять статус покупателя на «Социальный» — условия в каждом магазине разные.

Журналисты onliner.by посмотрели, как это работает на практике: сходили в магазин за продуктами вместе с многодетной мамой, а также пообщались с пенсионерами.

У Анны четверо детей — старшему ребенку восемь с половиной лет, а младшему — всего один месяц. С коляской ездить в большие торговые центры маме неудобно, поэтому она предпочитает посещать магазины в своем районе.

В ближайших «Соседях» у Анны уже оформлена карта «Купилка» со статусом «Социальный». До 12 дня по ней можно вернуть 5% практически за все товары, кроме алкоголя и табака. Говорят, 10%-ная социальная скидка этот бонус не отменяет, но мы решили все перепроверить.

Курица — целиком, овсянка — без добавок

Стараемся наполнить корзину «социально значимыми продуктами» из опубликованного МАРТ списка. В нем 29 позиций, и на первый взгляд кажется, что ориентироваться в нем сложно. Но Анна ведет себя в магазине уверенно: накануне она внимательно изучила документ и отметила, на какие продукты получит скидку, а на какие — нет.

— У меня время есть, чтобы разобраться, я же в декрете, — улыбается мама. — А еще у меня родители пенсионеры, им вообще важна любая скидка. Пенсии, сами знаете, у нас какие, каждая копейка дорога. Поэтому мы с мамой вместе все изучали.

Как выясняется, производители товаров могут быть разными, но есть нюансы именно по составу продуктов. Например, овсянка должна быть классическая — без добавок. Макароны — обычные, на изделия «из твердых сортов пшеницы» или вермишель быстрого приготовления скидка уже не распространяется.

Из курицы по более низкой цене продадут только тушку целиком. Говядина и свинина обязательно должны быть с костью — бескостное мясо «социально значимым» не считается. Основные молочные продукты есть в списке, но, например, топленое молоко или творог с наполнителем придется покупать уже за полную цену. Сыром можно себя побаловать, но не сверхтвердым, плавленым, копченым или с плесенью.

Яйца, сливочное и растительное масло, овощи (лук, свекла, морковь, капуста, картофель), яблоки — все это также доступно с 10%-ной скидкой. Дешевле можно купить и детское питание — каши, смеси, мясные и фруктовые консервы.

Хлеб должен быть обязательно ржаным или ржано-пшеничным, какой-нибудь батон с изюмом со скидкой уже не продадут (но мы все равно его берем, потому что в семье такой любят). А еще кладем в корзину печенье, хотя сладости в список МАРТ не входят.

Сэкономили 5 рублей: «Хватит на сладости детям»

Подходим к кассе и выкладываем наш базовый продуктовый набор, в котором есть яблоки, хлеб, овсянка, макароны, сахар, молоко, сыр, свинина, курица и кое-что из детского питания. Общий чек получился 52,48 рубля. В принципе, это стандартная сумма, которую тратит многодетная семья на продукты раз в три дня (и каждый день приходится дополнительно брать выпечку).

Изучаем чек: отдельной строкой там прописана скидка 10% СЗТ (на социально значимые товары). К оплате получаем 47,47 рубля, то есть благодаря новой программе лояльности Анна сэкономила 5,01 рубля.

За печенье и батон с изюмом, которые не входят в список МАРТ, маме начислили бонусами еще 0,58 рубля. Получается, что бонусная программа по-прежнему работает, но скидки не суммируются (из бонусных товаров вычитают социально значимые).

— Насколько ощутима для вашей семьи эта скидка — 5 рублей? — спрашиваем.

— Неплохая скидка, можно на эти деньги что-то детям купить, сладости какие-то. Но каждый раз я, конечно, выбирать продукты из списка не буду. Только если муж будет с детьми, а в магазин я пойду одна, чтобы было время поразбираться.

Экономить всегда приятно, но давайте представим, что никакого соглашения между правительством и торговыми сетями подписано не было. Наша многодетная мама получила бы по своей карте 5% бонусов, то есть заплатила, по сути, всего лишь на 2,5 рубля больше (и никаких заморочек со списками). С другой стороны, пришлось бы подстраиваться под время действия акции — до 12 часов дня, что не всегда удобно.

Похожие социальные программы для пенсионеров и многодетных семей действуют сегодня и в других торговых сетях. Например, в «Евроопте» Анна как многодетная мать получает скидку 5% на все покупки. Скидки не суммируются, то есть снижения цены на 15% ждать не стоит. Если заказываешь товары с доставкой, социальная программа не действует, пояснили нам в пресс-службе сети.

А еще в магазинах предупреждают, что, если размер скидки на определенный товар получится выше торговой надбавки, продавать его на 10% дешевле не будут. Скидку сделают в размере торговой надбавки.

Как оформить социальную карточку?

Вообще, вопросов по социальной скидке у белорусов пока много. Некоторые покупатели почему-то убеждены, что есть единая социальная карточка, которую можно будет показывать во всех магазинах. Но все на порядок сложнее: у каждой торговой сети — свои правила (вот здесь мы собирали информацию по разным магазинам).

В «Соседях», например, покупатели, которые уже оформили ранее «Купилку» со статусом «Социальный», получают скидку автоматически. Если такого статуса нет, поменять его можно в приложении или же выслать копию удостоверения на почту или в Viber. Можно заполнить и бумажную анкету, но ждать оформления придется 21 день.

Вариант с бумажными анкетами предлагают также в «Копеечке», куда мы заглянули в тот же день. На столике рядом с кассой лежат заявления, к которым нужно приложить пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи или справку о предоставлении адресной социальной помощи. Карта выдается сразу же после заполнения анкеты.

— Но пенсионеры чаще всего забирают заявления домой, чтобы заполнить в спокойной обстановке, — улыбается девушка-кассир. За утро она выдала две социальные карточки «Моя карта». Вопросы о социальной скидке при нас покупатели не задавали, но, говорят, интерес к ней есть.

«30 копеек сегодня, 30 копеек завтра — и можно купить сырок»

Самый большой интерес к нововведению ожидаемо проявляют пенсионеры, но некоторых отпугивает необходимость оформлять отдельные карточки в каждой торговой сети.

— Даже пытаться не буду, слишком много волокиты, еще и набор продуктов ограничен, — отмахивается от журналистов пожилой мужчина.

— В тех магазинах, которые часто посещаю, я буду оформлять эти карты, — совершенно иначе рассуждает пенсионерка, которая до этого на кассе выяснила все нюансы. — Для неработающих пенсионеров 10% — это ощутимая скидка. А социально значимые товары — это же все, что мы каждый день покупаем, я уже изучила список!

Анна Петровна первый раз воспользовалась скидкой 10% и очень довольна. Она сэкономила 31 копейку. Казалось бы, сумма смешная, но это еще с какой стороны посмотреть.

— Сегодня 30 копеек, завтра 30 копеек, а там уже и сырок можно купить! У меня хоть пенсия и 620 рублей, но надо и внукам помогать, и «коммуналку» платить, потому что квартира большая, — говорит пенсионерка.

— А что, доход не учитывается, скидку всем пенсионерам дают? — удивляется Ольга Владимировна, она на пенсии, но продолжает работать. Новость про социальную скидку слышала, правда, пока не узнавала подробности. — Вообще, я думаю, что для тех, у кого пенсия, — это единственный доход, это очень актуально будет. И я тоже буду все изучать.

Кстати, по задумке МАРТ пользоваться социальной скидкой можно будет с ограничениями. Общий продуктовый набор привязан к сумме бюджета прожиточного минимума и составляет 288,01 рубля (с учетом скидки). Без скидки это продукты на сумму примерно 320 рублей.

То есть подразумевается, что один человек сможет получить бесплатно продукты на 29 рублей. О таком размере помощи идет речь.

Пока до конца не ясно, как технически в магазинах будут ограничивать покупателей. В сети магазинов «Доброном» и «Копеечка» говорят, что планируют отображать информацию о балансе на кассовых чеках (сколько потрачено, какая сумма доступна). А в «Соседях» отметили, что благодаря автоматизированной системе сумма скидки у них уже четко ограничена 29 рублями. Это сделано для того, чтобы не было злоупотребления со стороны покупателей.

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