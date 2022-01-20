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Министр обороны Украины назвал численность войск, готовых дать отпор российскому вторжению

  • 20.01.2022, 14:29
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Министр обороны Украины назвал численность войск, готовых дать отпор российскому вторжению

Одних только ветеранов с боевым опытом насчитывается около 400 тысяч человек.

Украинцы готовы к возможному масштабному наступлению российских войск. Об этом 19 января в программе Hard Talk на ВВС заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его мнению, Кремль еще не принял окончательного решения по поводу очередного вторжения в Украину.

"Украинская армия насчитывает 261 тыс. человек, у нас есть возможность организовать силы территориальной обороны численностью 130 тыс., у нас 400 тыс. ветеранов украинско-российской войны", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что война в Украине идет с 2014 года, поэтому еще одно вторжение российских оккупантов не станет для страны неожиданностью.

Резников также добавил, что российская сторона "начала кампанию по дестабилизации в Украине", которая является частью гибридной войны. В частности, это касается прошедших недавно кибератак на украинские правительственные ресурсы.

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