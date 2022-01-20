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Арестует ли Кочанова Лукашенко?

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  • 20.01.2022, 14:37
  • 19,882
Арестует ли Кочанова Лукашенко?

Как может выглядеть уход диктатора в Беларуси.

На канале политолога и популярного YouTube-блогера Дмитрия Болкунца прошла дискуссия «Как победить? Навстречу переменам».

Стратегию изменения ситуации в стране в прямом эфире обсудили лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-заместитель министра иностранных дел, кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников и кандидат в президенты Беларуси, бывший заместитель министра иностранных дел, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Валерий Цепкало считает, что есть целый ряд возможных вариантов ухода Лукашенко:

— Любой сценарий может быть. Может вспыхнуть протест из-за какой-нибудь экономической причины, которая потом перерастет в политические требования. Может быть вариант дворцового переворота, такое тоже не исключено. Может быть вариант ликвидации силовиками, как это мы видели в странах Латинской Америки. Может быть вариант абсолютно любой. В конце концов, как та же Елена Мазаник взяла и подорвала гаулейтера Кубэ, это уборщица просто сделала.

Мне кажется, что в такой ситуации, когда диктатор просто хочет удержаться у власти, то любой вариант его устранения может иметь место. И поэтому я бы не исключал здесь ни одного. Мы знаем, как нормально уходят политики. Когда уходят — попрощались, их поблагодарили за работу. Потом они читают лекции, открывают библиотеки, занимаются какой-то благотворительной деятельностью и многими другими вещами, живут нормальной достойной жизнью, уважаемыми людьми.

Дмитрий Болкунец высказал предположение, что так называемый председатель «совета республики» Наталья Кочанова может рассматриваться Лукашенко в качестве преемницы.

— Дмитрий сам подсказал еще один сценарий — вот Кочанова. Почему не стать родиной-матерью, защитницей, — сказал Андрей Санников.

— Думаю, что она его первой и арестует, — предположил Болкунец.

Андрей Санников считает, что мирный протест является главным инструментом борьбы с диктатурой:

— Он не проиграл, мы удержались рамках мирного протеста и протест никуда не ушел. Не ушел потому что не ушла ненависть. Да, сейчас тяжело, репрессии невиданные, но протест не ушел. Как правильно сказал недавно Юрий Хащеватскийне может власть держаться долго, когда ее ненавидит более 90 процентов населения, просто не может. Это физический закон, не будет такого.

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