Арестует ли Кочанова Лукашенко? 8 20.01.2022, 14:37

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Как может выглядеть уход диктатора в Беларуси.

На канале политолога и популярного YouTube-блогера Дмитрия Болкунца прошла дискуссия «Как победить? Навстречу переменам».

Стратегию изменения ситуации в стране в прямом эфире обсудили лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-заместитель министра иностранных дел, кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников и кандидат в президенты Беларуси, бывший заместитель министра иностранных дел, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Валерий Цепкало считает, что есть целый ряд возможных вариантов ухода Лукашенко:

— Любой сценарий может быть. Может вспыхнуть протест из-за какой-нибудь экономической причины, которая потом перерастет в политические требования. Может быть вариант дворцового переворота, такое тоже не исключено. Может быть вариант ликвидации силовиками, как это мы видели в странах Латинской Америки. Может быть вариант абсолютно любой. В конце концов, как та же Елена Мазаник взяла и подорвала гаулейтера Кубэ, это уборщица просто сделала.

Мне кажется, что в такой ситуации, когда диктатор просто хочет удержаться у власти, то любой вариант его устранения может иметь место. И поэтому я бы не исключал здесь ни одного. Мы знаем, как нормально уходят политики. Когда уходят — попрощались, их поблагодарили за работу. Потом они читают лекции, открывают библиотеки, занимаются какой-то благотворительной деятельностью и многими другими вещами, живут нормальной достойной жизнью, уважаемыми людьми.

Дмитрий Болкунец высказал предположение, что так называемый председатель «совета республики» Наталья Кочанова может рассматриваться Лукашенко в качестве преемницы.

— Дмитрий сам подсказал еще один сценарий — вот Кочанова. Почему не стать родиной-матерью, защитницей, — сказал Андрей Санников.

— Думаю, что она его первой и арестует, — предположил Болкунец.

Андрей Санников считает, что мирный протест является главным инструментом борьбы с диктатурой:

— Он не проиграл, мы удержались рамках мирного протеста и протест никуда не ушел. Не ушел потому что не ушла ненависть. Да, сейчас тяжело, репрессии невиданные, но протест не ушел. Как правильно сказал недавно Юрий Хащеватский — не может власть держаться долго, когда ее ненавидит более 90 процентов населения, просто не может. Это физический закон, не будет такого.

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