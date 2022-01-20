Казахстан: власти ждут новых протестов 20.01.2022, 14:48

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фото: afp

В администрации Токаева неспокойно.

Прошло две недели с крупных протестов в Казахстане. Токаев остался, Назарбаев ушел, российские войска ушли. Но нельзя говорить, что все стало стабильно, сообщает «Белсат».

Фото: Минобороны РФ

Все спокойно, все закончилось?

Президент Казахстана Касым-Жамарт Токаев с 19 декабря отменил чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы и пяти областях на юге страны. О стрельбе на улицах уже не сообщают. Российские войска – «миротворцы ОДКБ», – уходят из страны.

Министерство обороны России заявило, что 19 января четыре самолета вывезли последних «миротворцев». Белорусские «миротворцы» вернулись на родину еще 14-го. О том, чтобы «миротворцы» разгоняли протесты, не точных свидетельств не было, хотя казахи подозревают, что россияне могли стрелять по протестующим в Алматы.

Днем ранее бывший президент Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением, в котором сказал, что якобы еще с 2019 года он простой пенсионер, что теперь полную власть имеет Токаев, который является председателем Совета безопасности и вскоре будет избран председателем партии власти Nur Otan.

Как так случилось, что он после протестов ушел с пожизненной должности и исчез на две недели, а его родственников лишают государственных должностей, он не объяснил.

Токаев вряд ли может расслабиться

Казахский правозащитник, президент общественного фонда Liberty Галым Агелеуов, который собственными глазами видел протесты и погромы в Алматы, подтверждает «Белсату»: сейчас на улицах все спокойно, никакого шума, на площадях нет протестующих, контроль со стороны власть полон.

Фото: akorda.kz

Но говорить, что Токаев спокойно и уверенно себя чувствует, не приходится:

«У населения есть большая усталость от того, что он ничего не сказал о политических реформах, о том, чего ждали люди, о каки-то конкретных изменениях», – объясняет Агелеуов.

По его словам, у населения есть ощущение, что Токаев и Назарбаев – одна система, поэтому от Токаева не приходится ждать больших изменений:

«Пока он делает популистские заявления: вот относительно размера оплаты труда, относительно небольших вещей, – объясняет правозащитник. – Да, снимает с должностей. Но не затрагивает в целом систему, возведенную Назарбаевым. «Денежных мешков», олигархов, контролирующих богатство семьи Назарбаева, снимает с должностей, но не привлекает их к уголовной ответственности. Не делает сильных ходов».

То, что Токаев дал публичный приказ стрелять по людям и допустил пытки задержанных, ставит его в сложную позицию. Токаев пытается смягчить ситуацию, говорит отпускать тех, кто не совершал сильных преступлений.

Могут появиться поводы для следующих протестов

Агелеуов объясняет, что Казахстан брал большие иностранные кредиты на якобы добрые дела: на транспорт, водоснабжение, переработку мусора… да за реализацию этого отвечают местные власти (акиматы), а там деньги «съедает» коррупция. Долги перекладываются на население из-за роста коммунальных тарифов (которые уже повысили в 2021 году, а после протестов запретили повышать до 1 июля 2022-го).

Со следующего года экономическая ситуация может ухудшиться, населению придется расплатиться за внешний долг – возможно, ростом коммунальных тарифов в 2-3 раза. А пока «коррупционная психология» чиновников не будет изменена, ничего не изменится.

Правозащитник надеется, что если начнутся новые протесты, то силовики и бандиты не будут дискредитировать мирных протестующих таким насилием, которое было в начале 2022-го.

Будет как в Туркменстане или просто «Назарбаев-2»?

По мнению Агелеуова, Токаев не станет ужесточать систему и делать ее более диктаторской. При том то, что Токаев отдал приказ стрелять по протестующим и что делал бездоказательные заявления о «терактах» и «отрезанных головах», правозащитник называет очень странным.

Фото: akorda.kz

«Конечно, есть опасения, что реакция настанет, – рассуждает Агелеуов. – Но ее человек Токаев более грамотный, больше понимает, что такое права человека. Все же он международный дипломат, имеет хорошее образование. А Назарбаев смотрел на все с позиции авторитарной мощи: насколько он может уничтожить общественное поле, выжать, чтобы никто не мешал ему».

Теперь будет важно, чтобы Токаев не превратился в «Назарбаева-2» и не сформировал такой же культ личности, говорит правозащитник. В СМИ и парламенте уже появился «хор», который говорит хвалить «сильную руку» Токаева, забыв про Назарбаева, и говорить о тотальной поддержке Токаева.

Главное – политические реформы, а их нет. По словам Агелеуова, Токаев говорит о небольших экономических реформах, и говорит о них как популист. А настоящие экономические реформы, замечает он, связаны с политическими: демократизацией, парламентской республикой, свободой слова, выборностью местной власти, хорошим бюджетом местного самоуправления…

Влияние Кремля вырастет?

По мнению Агелеуова, влияние России зависит от народа Казахстана: если народ не будет давить на Токаева и даст тому стать «Назарбаевым-2» или «суперханом», то и роль Кремля вырастет. Токаев будет тогда больше прислушиваться к Путину. Да и у Токаева в Москве собственность, сын и бывшая жена, друзья, а к казахским кланам он не принадлежит.

Фото: akorda.kz

«Токаеву важно, набрав все должности, пойти на демократические реформы, а не строить авторитарный режим, – считает Агелеуов. – Иначе он ложится под Путина и принимает решения, которые негативно скажутся на развитии нашего общества и нашей страны, которые будут отламывать по кускам наш суверенитет».

Токаев может записать на свой счет то, как быстро вышли из Казахстана войска ОДКБ: «Из минуса сделать плюс». Но многое зависит от того, что успели натворить «миротворцы».

Некоторые казахи подозревают, что силовики, которые расстреливали машины на центральной площади Алматы, были россиянами. В зависимости от того, что скажет следствие, и позиция властей Казахстана относительно ОДКБ может и остаться положительной, а может стать резко негативной и пойти в минус Токаеву.

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