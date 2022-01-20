«У нас в городе нет такого спроса, чтобы платить такие налоги» 20.01.2022, 14:51

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Фото: bymedia

Белорусские ИП рассуждают, как работать в новых условиях.

С начала года для многих предпринимателей отменили упрощенную систему налогообложения. Что делать тем, кого затронули изменения? ИП рассказали, какие варианты они ищут, чтобы не потерять в деньгах.

«Расходов как таковых у меня нет, поэтому налог считается от всей выручки»

Владимир семь лет как занимается международной логистикой. С 2019-го открыл свое ИП. До налоговых изменений он работал по упрощенной системе и платил 5% налога. Теперь переходит на общую систему с налогом в 16%.

«Расходов как таковых у меня нет: я работаю дома, из оборудования компьютер и стул. Поэтому налог будет считаться от всей выручки», — говорит мужчина»

Чтобы не потерять в деньгах, он будет увеличивать стоимость своих услуг.

«Например, я везу товар за 100 долларов, а клиент платит 150. Из этих 50 долларов мне нужно отдать 16% налога. Буду увеличивать свой профит. Однако клиент существенно не почувствует, я работаю с иностранцами», — объясняет Владимир.

Можно было бы открыть фирму и работать по упрощенной системе, но предприниматель не видит в этом смысла.

«Вывод денег на карточку пришлось бы делать через дивиденды, и из них тоже платить 16% подоходного налога».

«Буду повышать цены»

Ольга как ИП оказывает бухгалтерские услуги. По ее подсчетам, налоги для нее вырастут в 2,6 раза.

«Это если вычитать расходы, а иначе рост был бы в три раза. Мне выгодно указывать расходы как 20% от выручки, без подтверждения документами», — говорит женщина.

Она уже на пенсии, но несмотря на изменения в налогах, закрываться не планирует.

«Пенсия сами понимаете какая. Еще есть здоровье работать. Буду повышать цены. Обсудили это с клиентами еще до Нового года, чтобы они понимали, чего ожидать. Они безысходно отреагировали, — улыбается. — Бухгалтер им нужен, да и давно работали вместе».

«Здесь такая ловушка, что переоформление не поможет»

«Здесь такая ловушка, что переоформление не поможет, — говорит еще один предприниматель о возможном выходе из ситуации. — Один вариант — если в цене услуги много затрат, то учитывать их, но тут нужен толковый бухгалтер. Ну и сокращать безналичный расчет и стараться работать за наличные».

Игорь оказывает сантехнические услуги в областном городе. Нанять бухгалтера ему будет стоить от 50 долларов в месяц, в зависимости от объема работы.

«Есть услуги, в которых 50—60% — это материалы и налоги. Например, установить стиральную машину стоит 80 рублей, но для этого нужен кран, шланги, переходники. Это где-то 35 рублей. Бывают услуги, где только работа», — вдается в детали мужчина.

Предприниматель также собирается поднимать цены — и для организаций, и для физлиц.

«Многие знакомые планируют закрываться или переходить на наличные расчеты. Сейчас ИП мало чем отличается от микрофирмы. Единственное, что до трех работников ограничение.

Самое обидное, что они повышают налоги и не предлагают ничего взамен. У нас в городе нет такого спроса и оборота, чтобы платить такие налоги не по упрощенной системе», — делится наболевшим Игорь.

«800 лишних рублей каждый месяц надо отдать на налоги»

Василий с женой торгуют продуктами, держат две небольшие точки в торговом центре. Они платят единый налог. Раньше это было 137 рублей в месяц за каждую точку. С этого года ставка существенно выросла — до 548 рублей.

«Зарплата в последнее время на двоих составляла 2000-2500 рублей. Теперь из них еще 800 лишних каждый месяц надо отдать», — приводит цифры предприниматель.

Мужчина давно работает как ИП, говорит, раньше когда налоги повышали, это было плюс 5-10%. Такой скачок впервые.

«Попробуем поднять немного цены, хотя это абсолютно не выход из положения, они и так растут в закупочной цене. Да и покупательская способность народа, можно сказать, никакая. Пару месяцев поработаем по новым ставкам, а что дальше — абсолютно не знаем».

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