В Китае обнаружили цветок возрастом 164 миллиона лет 20.01.2022, 14:53

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иллюстрационное фото

Фотофакт.

Исследователи из Китая обнаружили древний образец цветочной почки ископаемого растения. Новый вид назвали Florigerminis jurassica, пишет «Новое время».

По словам биологов, название дано потому, что отодвигает появление цветковых растений на юрский период, между 145 и 201 млн лет назад.

Окаменелость, обнаруженная в районе Внутренней Монголии в Китае, имеет длину 4,2 см и ширину 2 см. Он содержит стебель, листовую ветвь, луковичный плод и крошечный бутон цветка размером около 3 квадратных миллиметров.

Бутон цветка и плод в окаменелости являются явными индикаторами того, что F. jurassica был покрытосеменным, а не голосеменным, который был доминирующим типом растений в юрский период. До сих пор ископаемые свидетельства показывали, что покрытосеменные растения не возникали до мелового периода, между 66 миллионами и 145 миллионами лет назад, но новая окаменелость является наиболее убедительным доказательством того, что это не так.

«Многие палеоботаники удивлены окаменелостью, поскольку она сильно отличается от того, что утверждается в книгах», — сказал старший автор Синь Ван, научный сотрудник Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук (NIGPAS).

Новая окаменелость не является самым старым примером окаменелого цветка, который когда-либо был обнаружен. В 2018 году в исследовании, опубликованном в eLife, исследователи описали 174-миллионные цветы растения рода Nanjinganthus, также найденного в Китае.

Тем не менее, некоторые исследователи задаются вопросом, действительно ли Nanjinganthus можно считать покрытосеменным растением, потому что цветы не были достаточно сложными, чтобы отличить их от листовых структур у голосеменных растений.

Но цветочная почка и плод в новой окаменелости, без сомнения, доказывают, что F. jurassica определенно был покрытосеменным растением. Таким образом, окаменелость «подчеркивает присутствие покрытосеменных растений в юрском периоде и требует переосмысления эволюции покрытосеменных растений», — написали исследователи в своем заявлении.

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