Казахстанский звоночек для белорусского режима Петр Кузнецов

20.01.2022, 15:08

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Петр Кузнецов

Никакой пресловутой «солидарности диктаторов» не существует.

Прошедшие примерно 7-10 дней были очень интересными и динамичными с точки зрения информационного фона и мне, конечно, обидно, что не успел за повесткой. Буду наверстывать. Пока же хочу сказать всего несколько слов, так сказать, в обобщающем формате.

Конечно, все время притягивало внимание развитие ситуации в Казахстане. Позавчерашнее обращение Назарбаева подвело под ним некоторую промежуточную черту. С удовлетворением (исключительно условным и исключительно от осознания факта правоты) отмечу, что буквально в первые дни событий озвученная версия о том, что происходит там не революция, а передел власти и «нормализация» семейства Назарбаева, оказалась полностью верной, а не конспирологической, как некоторые предполагали в комментариях.

Очевидный вывод сделали все: казахстанский прецедент – очень тревожный звоночек для постсоветских авторитарных режимов и для белорусского – не исключение. Сдавать назад с референдумом уже не с руки ни по каким соображениям, поэтому в ближайшем будущем мы теперь ожидаем, что уже в формате новой конституции власть будет оставаться в тех же руках.

Любопытный «крендель» случился с грозными войсками ОДКБ, который сначала помогли оформить там государственный и антиконституционный переворот, а потом были выведены буквально по звонку из Китая, как-то быстро забыв, что Путин уже успел даже сказать сакральное «Казахстан - наш». Миссия, которая продлилась меньше, чем иные энтузиасты на рыбалке дней проводят, тем не менее, показала целый ряд очень наглядных вещей.

Во-первых, общий уровень планирования, аналитики и принятия решений в пост-советском политическом мире примерно такой, что заставляет серьезно сомневаться в том, понимают ли они вообще, что делают, зачем и какие это может принести результаты. Это как раз момент, где от глубокой конспирологии стоит держаться подальше: в целом все сегодня выглядит так, что поведение было чисто реакцией, притом, обусловленной исключительно желанием действовать быстро, в формате «сделаем, а потом подумаем».

Второе. Впервые в истории реально запущенный механизм ОДКБ сработал таким образом, что первой его жертвой стал один из его же отцов-основателей. Это говорит сразу о нескольких вещах. Одна из них – полное отсутствие «тонких настроек» у любых инструментов сохранения власти, которые они под себя создают. Работает исключительно грубая сила. Вторая – никакой пресловутой «солидарности диктаторов», о которой многие говорят, объясняя поддержку Путиным Лукашенко, не существует. Актуальна лишь текущая позиция во властной иерархии.

В-третьих, оперативный уход ОДКБ из Казахстана под давлением, как предполагается, Китая и Турции, показал слабость Кремля в текущей международной ситуации. Первым импульсом было «взять ситуацию под контроль», что и сделали. Однако наметившиеся противоречия с восточными партнерами быстро отыграли ситуацию на фоне нарастающей эскалации Москвы с Западом. Очевидно, что Кремль оказался не готов к борьбе «на два фронта». А это уже – признак надвигающейся потери влияния если не на всем, то на бОльшей части пост-советского пространства.

На этом, достаточно грустном фоне, российский и белорусский правители пытаются сейчас навязать свою повестку «коллективному Западу» - ЕС, США, НАТО. Однако выглядит это, ну, не очень убедительно, назовем это так. От Казахстана можно теперь надолго отвлечься – главная интрига теперь будет в том, как, с наименьшими имиджевыми (хорошо, если только имиджевыми) потерями будут выходить из каши, завариваемой вокруг Украины. Где успех светит не больше, чем в «нашем» Казахстане.

Петр Кузнецов, telegram

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