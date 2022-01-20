В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за угроз «Газпрома» отключить подачу газа 20.01.2022, 15:18

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фото: ТАСС

За такое решение проголосовали депутаты правящей партии «Действие и солидарность».

Парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовало 58 депутатов правящей партии «Действие и солидарность».

Депутаты блока коммунистов и социалистов и фракции «Шор» отказались поддерживать решение о введении чрезвычайного положения, заявив, что у правительства было достаточно времени и инструментов, чтобы справится с ситуацией, пишет Noi.md.

Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что благодаря режиму чрезвычайного положения, правительство сможет дать АО «Молдовагаз» отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам премьер-министра этих мер будет достаточно, чтобы «Молдовагаз» в срочном порядке заплатил «Газпрому» за текущее потребление в январе.

«Молдовагазу» до 20 января нужно было оплатить $63 миллиона за газ, но у него есть только $38 млн. Поэтому в случае неуплаты «Газпром» пригрозил прекратить поставки.

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