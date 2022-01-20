Игроки бойкотируют белорусский клуб «Что? Где? Когда?» 20.01.2022, 15:20

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Мало кто хочет мелькать на пропагандистских каналах.

Белорусский клуб "Что? Где? Когда?" ищет новых игроков. Заинтересованных сниматься в шоу на телеканале ОНТ не хватает, сообщает "Еврорадио".

— …"Что? Где? Когда?" приглашает принять участие в отборах и получить возможность войти в число игроков нашего Клуба! Отборы будут проведены 19–20 февраля 2022 года, — говорится в рассылке клуба знатокам.

Ответы на вопросы, с чем связан новый отбор и как много новых лиц может появиться в "Что? Где? Когда?", — в черном ящике.

— Мы каждый год набираем игроков. Начнется сезон, все увидите, — говорит продюсер программы Татьяна Мухина.

После 2020 года знатоки массово отказались играть в "Что? Где? Когда?" на ОНТ. Похоже, соседство в эфирной сетке с пропагандистскими новостями смутило игроков. Однако комментировали они свои отказы неохотно.

Также в прошлом году отказался от сотрудничества со "Что? Где? Когда?" бизнес-партнер — страховое общество "Кентавр". Его глава сослался на сложности, связанные с пандемией.

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