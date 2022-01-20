Белорусы побили многолетний рекорд по покупке и продаже квартир 20.01.2022, 15:32

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Больше всего показатели выросли в Минске.

В 2021 году белорусы побили многолетний рекорд по покупке и продаже квартир, пишет «ПроНедвижимость».

В 2021 году в Минске продано на 29% квартир больше, чем в 2020 году, в Беларуси – на 21% больше.

По данным Национального Кадастрового агентства, за январь-декабрь 2021 г. в Минске заключено 16.617 договоров купли-продажи квартир. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года и является наилучшим показателем последних 10 лет.

По данным риэлтеров, в Минске рекламируется около 8.000 квартир на продажу, что на 20% больше, чем в предыдущие годы. Впрочем, около половины этих квартир – готовые новостройки в жилом комплексе «Минск-Мир», а число квартир вторичного рынка осталось прежним.

По всей стране заключено 48.796 договоров купли-продажи квартир. Это на 21% больше, чем в 2020 году (40.258) и тоже является наилучшим показателем последних 10 лет. Если в первом полугодии 2021 года было куплено 22.323 квартир, то во втором полугодии – на 18% больше (26.473).

В Минской области в 2021 году заключено 6.488 договоров купли-продажи квартир (по данным НКА на 19 января 2022), что на 10% больше, чем в 2020 году (5.874).

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