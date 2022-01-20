США разработали пакет «очень болезненных» санкций против России 3 20.01.2022, 15:40

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Решение уже принято.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что США разработали пакет «очень болезненных» санкций против России, которые могут нанести разрушительный удар по ее экономике в случае агрессии против Украины.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга.

«Я не могу раскрывать все детали, потому что на данный момент на финишной прямой идет работа по согласованию действий между Соединенными Штатами и их европейским союзниками, и очень важно ей не навредить. Но принципиально, что решение в Вашингтоне уже принято: США готовы применить всю мощность своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам», — отметил Кулеба.

19 января Байден заявил, что Россию ожидают катастрофические последствия, если Путин решиться начать военное вторжение в Украину.

С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. В начале декабря министр обороны Алексей Резников сказал, что новая волна военной агрессии РФ против Украины может начаться в конце января 2022 года.

В МИД РФ говорят, что не готовят вторжение в Украину и «не собираются ни на кого нападать». При этом Кремль требует от США и НАТО гарантий невступления Украины в Альянс.

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