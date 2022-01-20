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США разработали пакет «очень болезненных» санкций против России

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  • 20.01.2022, 15:40
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США разработали пакет «очень болезненных» санкций против России

Решение уже принято.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что США разработали пакет «очень болезненных» санкций против России, которые могут нанести разрушительный удар по ее экономике в случае агрессии против Украины.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга.

«Я не могу раскрывать все детали, потому что на данный момент на финишной прямой идет работа по согласованию действий между Соединенными Штатами и их европейским союзниками, и очень важно ей не навредить. Но принципиально, что решение в Вашингтоне уже принято: США готовы применить всю мощность своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам», — отметил Кулеба.

19 января Байден заявил, что Россию ожидают катастрофические последствия, если Путин решиться начать военное вторжение в Украину.

С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. В начале декабря министр обороны Алексей Резников сказал, что новая волна военной агрессии РФ против Украины может начаться в конце января 2022 года.

В МИД РФ говорят, что не готовят вторжение в Украину и «не собираются ни на кого нападать». При этом Кремль требует от США и НАТО гарантий невступления Украины в Альянс.

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